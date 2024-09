Maroc: Forte mobilisation de l'ONEE à la plage de Bouznika dans le cadre de la campagne 'Plages Propres 2024'

Bouznika — L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) a clôturé son riche programme de sensibilisation à la protection de l'environnement et d'animation culturelle, sportive et artistique au profit des estivants de la plage de Bouznika dans le cadre du programme "Plages Propres", piloté la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.

L'ONEE souligne dans un communiqué qu'il a assuré dans ce cadre, le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement tout au long de la saison estivale 2024, avec la mise en place des bacs à tri sélectif ainsi que le curage de l'Oued SaikouK dans le cadre de la protection de l'environnement. Egalement, sur le plan de l'aménagement et de l'entretien des installations, l'Office a mis en place au niveau de la plage des blocs sanitaires, des locaux d'animation, des centres de premiers soins, des douches à ciel-ouvert, des bornes fontaines ...etc.

Dans le domaine de la sensibilisation et l'éducation au développement durable, l'ONEE a élaboré un riche programme de sensibilisation à la protection de l'environnement en mettant l'accent sur la thématique principale de cette année, à savoir : « La lutte contre la pollution plastique dans les mers et les océans ». A ce titre, une importante action de sensibilisation à la valorisation et au recyclage des déchets plastiques a été réalisée à la plage de Bouznika, comprenant des ateliers de sensibilisation, une grande campagne de collecte des déchets plastiques, des ateliers de tri sélectif...etc.

%

A ce propos, l'ONEE a également réalisé l'action « Préservons notre littoral » en partenariat avec l'association « Champions de Fnideq de la Pêche Sous-marine et la Protection de l'Environnement » dans le but de sensibiliser les jeunes estivants aux effets néfastes des déchets plastiques sur le littoral et l'environnement. Cette action a compris une panoplie d'activités éducatives et scientifiques, notamment des exposés de sensibilisation, des ateliers scientifiques sur le micro-plastique, une opération de nettoyage du fond marin de Bouznika par des plongeurs professionnels et une exposition sur la biodiversité marine de Bouznika ...etc.

Par ailleurs, le livre a été mis à l'honneur par l'ONEE dans la campagne de cette année à travers la mise en place d'une bibliothèque au village d'animation de l'Office. Cette bibliothèque, équipée d'ouvrages sur différents thèmes particulièrement environnementaux, constitue un espace favorisant l'accès des estivants à la lecture et permettant l'apprentissage et l'éducation au développement durable au niveau de la plage de Bouznika. Egalement, des tablettes numériques ont été mises en place au niveau de la bibliothèque au profit des estivants, leur permettant l'accès à une large bibliothèque digitale, et ce afin de diversifier les outils éducatifs de l'ONEE au niveau de la plage.

En ce qui concerne les métiers de l'eau, l'Office a organisé une action d'initiation au métier de contrôle de la qualité des eaux en faveur des jeunes estivants de la plage de Bouznika qui ont bénéficié d'exposés de sensibilisation, et d'activités scientifiques notamment le prélèvement des échantillons des eaux de baignade, la réalisation des analyses, l'interprétation des résultats...etc. A cette occasion, une visite scientifique a été effectuée au Laboratoire Central de l'Office au niveau du complexe Bouregreg de l'ONEE à Rabat, permettant à ces jeunes estivants de bénéficier d'ateliers pratiques sur le métier du contrôle de la qualité des eaux.

Aussi, et en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en situation de Handicap (FRMSPSH), une action de sensibilisation et d'animation culturelle, sportive et artistique, a été organisée par l'ONEE en faveur des personnes à besoins spécifiques, à la plage de Bouznika, afin de les sensibiliser à l'importance de la préservation du littoral et de l'environnement.

A ce titre, l'ONEE a mis en place au niveau de la plage de Bouznika des aménagements dédiés à ces estivants, composés principalement des passages en bois d'accès à la plage, des blocs sanitaires spécifiques, des espaces de détente adéquats, et des fauteuils de baignade pour les personnes à mobilité réduite (Tiralos).

Le programme de sensibilisation mis en place par l'Office dans le cadre de cette campagne « Plages Propres 2024 » s'est étendu au-delà du littoral à travers la réalisation de visites aux sites naturels de la Région de Benslimane notamment à l'Arboretum de Oued Cherrat, et au site de reboisement de « Tizgha ». Ces sorties ont permis aux jeunes estivants de la plage de Bouznika de découvrir la biodiversité de cette belle région et de s'enquérir des techniques de préparation des plantes qui servent au reboisement des terrains pour lutter contre l'érosion.

En parallèle, un programme de divertissement est assuré quotidiennement comportant des jeux collectifs, des ateliers de peinture et de sculpture sur sable, des compétitions sportives (sports nautiques et sports sur sable) et des pièces théâtrales portant sur des thématiques environnementales ainsi que la diffusion des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement à travers la Radio-Plage et l'écran géant installé par l'ONEE à la plage de Bouznika.

En outre, et compte tenu de la situation hydrique difficile que connait notre pays ces dernières années, l'ONEE a réalisé une large campagne de sensibilisation à la rationalisation de l'utilisation de l'eau et à la préservation des ressources contre la pollution au profit des jeunes estivants de la plage de Bouznika, comportant des exposés de sensibilisation, des jeux ludiques, des activités culturelles et artistiques, ainsi que des tables rondes animées par le tissu associatif, des cadres de l'Office, et différents experts dans ce domaine.

Il est à rappeler que les efforts déployés par l'ONEE et les différents partenaires de ce programme ont permis à la plage de Bouznika d'obtenir en 2024 pour la 18ème année consécutive l'éco-label international « Pavillon Bleu » décerné par la Fondation d'Education à l'Environnement (FEE).

L'engagement de l'ONEE dans le programme national « Plages Propres » s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Office visant la préservation de l'environnement et la contribution au développement durable de notre pays. Cet engagement a été couronné par l'attribution à l'Office de plusieurs Trophées pour la plage de Bouznika : « Trophée Lalla Hasna Littoral Durable en 2022, 2018 et 2016 », « Trophée de l'initiative en 2011, 2009 et 2007 » et « Trophée de l'innovation en 2008 et 2003 ».