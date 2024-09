Maroc: Entretien de M. Bourita avec son homologue azerbaïdjanais

Nations unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi à New York, avec son homologue de l'Azerbaïdjan, Jeyhun Aziz oglu Bayramov.

Tenue en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU, cette rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan. À cette occasion, MM. Bourita et Bayramov se sont félicités des relations de coopération entre les deux pays, et des perspectives de consolider davantage ces liens.