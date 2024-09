Maroc: Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus - Lancement du Programme Facilitation d'accès à la rentrée scolaire

Rabat — La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus a organisé, jeudi, la cérémonie de lancement du Programme Facilitation d'accès à la rentrée scolaire, pour la saison 2024-2025, au profit des enfants des bénéficiaires des services de la Fondation.

Dans un communiqué, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus indique que ce Programme intervient conformément à l'orientation de la Noble Stratégie du Commandeur des Croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans la promotion des programmes d'intégration des bénéficiaires des services de la Fondation, les femmes et hommes pensionnaires des établissements pénitentiaires, les personnes libérées ainsi que les membres de leurs familles.

De même, ce Programme, initié en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc avec le soutien du Fonds Américain, intervient dans un souci de consolider la culture des droits de l'enfant, intégrés et indivisibles, hiérarchisés et sans aucune priorité, variant selon la diversité des engagements des départements, organismes et institutions concernés, afin de renforcer les connaissances et de diffuser les valeurs d'une bonne éducation et d'une culture de respect et de rejet de la haine, au profit des enfants des bénéficiaires des services de la Fondation, souligne le communiqué.

Cette cérémonie a été marquée par la présence du Coordonnateur Général de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, et du Résident Permanent par intérim du PNUD au Maroc, des représentants de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Maroc, ainsi que de nombreux représentants des départements partenaires.

Le Programme Facilitation d'accès à la rentrée scolaire figure parmi une série de programmes à caractère social de la Fondation, à travers lesquels elle vise les différents membres de la famille, et ce avec d'autres partenaires nationaux et internationaux.

Lors de cette saison, le Programme a concerné 369 élèves scolarisés au niveau national, répartis entre 229 bénéficiaires filles et garçons pour l'enseignement primaire, 93 pour l'enseignement collégial et 47 pour l'enseignement secondaire qualifiant, faisant objet de suivi par les centres régionaux d'accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation.

Cette cérémonie a été marquée par des activités pédagogiques et de divertissement au profit des enfants ainsi que la distribution de tablettes avec des supports pédagogiques, des habits et des fournitures scolaires, leur permettant ainsi de vivre la joie de la rentrée scolaire, à l'instar de l'ensemble des enfants.