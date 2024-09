Maroc: L'accélération des investissements durables, un prérequis de la transition énergétique (Mme Benali)

Rabat — La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a relevé, jeudi à Rabat, l'importance de l'accélération des investissements durables en tant que "prérequis" de la transition énergétique au Maroc et en Afrique.

"L'accélération de la transition énergétique nécessite une mobilisation d'investissement vert, ce qui appelle à une réflexion axée sur le développement des business models résilients et durables, à l'accélération de la cadence des investissements et à la simplification des procédures, tant au niveau national que sur le continent africain, a indiqué Mme Benali lors de la 4ème édition du Climate Day.

"Au Maroc, la transition énergétique a été entamée depuis 2009, et elle est considérée comme un pilier fondamental pour atteindre les objectifs de développement durable et de décarbonation de notre économie, ainsi que de celles de nos voisins" a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, tout en rappelant que le Maroc est l'un des cinq pays connecteurs dans le monde et constitue le seul corridor viable entre l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique, la ministre a souligné la nécessité de débloquer "ce réservoir et vivier de capacités productives". "Nous devons atteindre une cadence de développement d'environ 1.400 mégawatts d'énergie renouvelable par an," a-t-elle dit, précisant que le Royaume avait, entre 2009 et 2022, une cadence annuelle d'environ 160 mégawatts.

Ainsi, en accord avec le nouveau modèle de développement, Mme Benali a relevé l'importance de renforcer les systèmes de stockage, d'améliorer le climat des affaires, de renforcer la transparence, d'encourager l'innovation et de développer le capital humain en tant que facteurs essentiels pour assurer l'électrification durable et lutter contre le changement climatique. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé que "l'énergie est le seul vecteur inconditionnel du développement économique et social".

"Le développement industriel et la création d'emplois ne peuvent pas avoir lieu sans une accélération du processus de transition énergétique", a indiqué M. Mezzour, soulignant l'importance de se positionner en matière de transition énergétique pour réaliser les projets stratégiques du pays.

À cet égard, le ministre a appelé toutes les parties concernées à cibler les investissements verts et à encourager les projets industriels durables, tout en tenant compte des objectifs de lutte contre le changement climatique.

La 4ème édition du Climate Day, tenue dans le cadre historique du Chellah à Rabat, a été marquée par la présence de plus de 300 participants, issus des secteurs public et privé, ainsi que des acteurs clés des organisations nationales et internationales, accompagnés d'une délégation africaine représentant le secteur énergétique, pour discuter des enjeux environnementaux pressants et promouvoir des initiatives en faveur d'un avenir durable.

Lors de cet événement, Nexans a symboliquement donné le coup d'envoi du projet de l'électrification du village "Shems'y ", un refuge pour les orphelins du séisme d'Al Haouz. Ce conclave a été également marqué par la remise des prix aux six lauréats du Nexans Climate Challenge, un concours ayant pour objectif de récompenser les projets les plus innovants dans le domaine de la durabilité environnementale.