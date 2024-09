Algérie: Attaf réaffirme depuis New York l'engagement du pays à soutenir l'UNRWA

New York (ONU) — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a affirmé, jeudi depuis New York, l'engagement "fort et sincère" de l'Algérie à poursuivre son soutien à "l'UNRWA", ajoutant que cette dernière doit continuer à exister tant qu'il y a des réfugiés palestiniens privés de leur droit inaliénable au retour à leur pays.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle des principaux partenaires pour le soutien à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), M. Attaf souligné que "l'Agence mérite un soutien politique plus fort et davantage d'aides financières de la communauté internationale".

L'Algérie réitère "son soutien immuable à l'UNRWA et rappelle la contribution financière de 15 millions USD qu'elle avait consacré, avril dernier, au budget de cette agence onusienne", poursuit M. Attaf.

Elle réaffirme également "son engagement fort et sincère à poursuivre son soutien à l'UNRWA pour ce qu'elle apporte et ce qu'elle représente aux yeux du peuple palestinien en général et des réfugiés palestiniens en particulier", a assuré le ministre.

"Le rôle majeur, existentiel et salutaire de l'UNRWA est principalement lié à la résolution de l'AG de l'ONU n194, c'est pourquoi, l'Agence doit continuer à exister tant qu'il y'a des réfugiés palestiniens privés de leur droit inaliénable au retour à leur pays", a-t-il fait savoir.

Déplorant les tentatives récurrentes de vouloir ternir l'image de l'UNRWA et de la liquider "pour rayer un des principales composantes de la cause palestinienne, à savoir la question des réfugiés", M. Attaf a qualifié ces agissements de "lamentables et d'inacceptables".

Le ministre a saisi cette opportunité pour adresser ses "profondes et sincères" condoléances au Commissaire général de l'agence onusienne, Philippe Lazzarini suite à "la perte tragique de 220 employés de l'UNRWA à cause du génocide continu perpétré par l'occupation sioniste à Ghaza".