Afrique: Forum agricole du G7 pour le continent - La stratégie algérienne pour renforcer la sécurité alimentaire mise en exergue

Syracuse (Italie) — Les grands axes de la stratégie de l'Algérie pour renforcer durablement sa sécurité alimentaire ont été mis en exergue, jeudi à Syracuse (Italie), par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, lors de sa participation au Forum agricole du G7 pour l'Afrique.

Lors de son allocution aux travaux de ce Forum qui regroupe les ministres de l'Agriculture du G7 et leurs homologues des pays africains, M. Cherfa a souligné la "démarche intersectorielle" adoptée par l'Algérie pour le renforcement de la sécurité alimentaire, et qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durables dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine.

A cela s'ajoute la mise en oeuvre du Plan national de renforcement des capacités de stockage des céréales, qui présente, à court et moyen termes, un objectif de 5 millions de tonnes, selon le ministre rappelant, dans le même sillage, que les niveaux de productions obtenus, soit 75% d'autosuffisance, est le fruit des efforts déployés par les pouvoirs publics pour accompagner les agriculteurs en matière de soutien de crédits bonifies, d'accès facile au foncier, à la ressource hydrique ainsi que les primes octroyées pour le stockage, la collecte et la transformation.

La stratégie de développement du secteur, met également en place un programme de valorisation de l'agriculture familiale, riche en biodiversité et en savoir-faire des agriculteurs, éleveurs et femmes rurales, et ce notamment par le biais de la distinction par des labels de qualité tel que le label Indication Géographique (IG), le label Appellation d'Origine (AO) et le label de qualité agricole, ajoute le ministre évoquant aussi les programmes s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques, et de la lutte contre l'érosion et la désertification.

"Au vu du positionnement stratégique de l'Algérie, à la fois sur la côte méditerranéenne et véritable passerelle vers la région du Sahel, fière de sa vision panafricaine dans la promotion et le renforcement de la coopération aux fins de garantir la sécurité alimentaire à l'échelle du pays et du continent", a-t-il soutenu.