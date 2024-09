Ethiopie: Le pays souligne la nécessité d'intensifier les efforts en faveur d'un multilatéralisme inclusif et réactif

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des affaires étrangères, M. Taye Atske-Selassie, a participé à la réunion des ministres des affaires étrangères des BRICS qui s'est tenue en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans son intervention, l'ambassadeur Taye a remercié le Brésil d'avoir organisé la réunion annuelle des ministres des affaires étrangères des BRICS en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a également exprimé sa gratitude à la Fédération de Russie, qui assure actuellement la présidence, pour les efforts qu'elle déploie en vue de forger des liens solides entre les pays des BRICS.

L'ambassadeur Taye a également noté que les attentes et l'intérêt pour ce que le cadre des BRICS cherche à réaliser en plaidant pour la réforme des institutions de la gouvernance mondiale en assurant une représentation et une voix équitables dans les affaires mondiales sont de plus en plus grands.

Il a ajouté qu'il était nécessaire d'intensifier les efforts de réforme en vue d'un multilatéralisme inclusif et réactif.

En ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, le ministre des affaires étrangères a souligné que les efforts de réforme du Conseil de sécurité devraient accorder une priorité particulière à la représentation de l'Afrique.

%

Un tel effort, a-t-il ajouté, contribue directement à rendre le Conseil de sécurité plus crédible, plus légitime et plus apte à répondre aux défis mondiaux.

Le ministre des affaires étrangères, M. Taye, a également fait part de la position ferme de l'Éthiopie en faveur de la mise en oeuvre de la position commune africaine dans toute son ampleur, car il n'y a pas de demi-solution dans la quête légitime de l'Afrique pour rectifier l'injustice historique dont elle a été victime.

Le ministre a souligné qu'une portée géographique équitable, le partage des valeurs des BRICS, le maintien de relations cordiales avec les États membres des BRICS et le respect de la Charte des Nations unies devraient guider les relations entre les membres actuels et l'élargissement de la portée du partenariat.

Il a ajouté que ces principes contribueront à renforcer le rôle des BRICS dans l'élaboration d'une gouvernance mondiale réformée, plus équitable et représentative.