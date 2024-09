Maroc: Le pays, fer de lance et leader d'une politique industrielle et énergétique avant-gardiste (CEO de Nexans)

Rabat — Le Maroc joue un rôle central dans l'électrification durable du continent africain et se positionne en tant que fer de lance et leader d'une politique industrielle et énergétique avant-gardiste, a affirmé, jeudi à Rabat, Christopher Guerin, CEO de Nexans.

S'exprimant à l'ouverture de la quatrième édition du Climate Day, M. Guerin a indiqué que "le Maroc est au coeur du développement de politiques et de projets structurels ambitieux en matière de développement durable, à même de répondre aux objectifs de durabilité des Nations Unies".

Il a, dans ce sens, salué le partenariat entre Nexans et le Maroc qui, depuis plus de 70 ans, ont réussi à construire ensemble des services et des solutions pour électrifier durablement le pays, tout en élargissant leur ambition commune à l'ensemble du continent africain.

M. Guerin a, par la même occasion, loué les efforts des équipes de Nexans au Maroc, mettant l'accent sur l'ambition commune des deux parties pour faire du Royaume un exemple du "génie africain" au service de la planète. Par ailleurs, M. Guérin a souligné l'importance de relever deux défis majeurs, à savoir l'accélération de la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, et le renforcement du réseau électrique, qui constitue l'épine dorsale de l'économie de tout pays.

Il a également fait remarquer que le défi ne se limite pas à renouveler ou à créer le réseau électrique, mais aussi à le rendre résilient face aux changements climatiques et aux événements tels que les tempêtes, les incendies, la canicule et le réchauffement climatique, à l'instar des températures records observées l'été dernier dans plusieurs régions du monde, y compris au Maroc.

"L'électrification durable du monde repose donc sur la création de valeur tout au long de la chaîne, de la production à la transmission, la distribution et l'usage", a-t-il souligné, ajoutant que "le Maroc représente la plus belle vitrine de notre Groupe, puisqu'il est le seul pays au monde où nous couvrons tous les stades de l'électrification".

Et de poursuivre que la qualité de l'enseignement et l'extraordinaire expertise des écoles marocaines, qui forment des spécialistes qualifiés, du technicien à l'ingénieur de haut niveau, constituent indéniablement un atout unique.

La 4ème édition du Climate Day, tenue dans le cadre historique du Chellah à Rabat, a été marquée par la présence de plus de 300 participants, issus des secteurs public et privé, ainsi que des acteurs clés des organisations nationales et internationales, accompagnés d'une délégation africaine représentant le secteur énergétique, pour discuter des enjeux environnementaux pressants et promouvoir des initiatives en faveur d'un avenir durable.

Cet événement d'envergure s'est déroulé en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre de l'Énergie du Malawi, Ibrahim Matola. Ainsi, trois tables rondes ont permis aux intervenants de débattre des enjeux de l'électrification durable, des opportunités marocaines en matière de transition énergétique et du rôle crucial de l'innovation pour développer un écosystème durable.

Lors de cet événement, Nexans a symboliquement donné le coup d'envoi du projet de l'électrification du village "Shems'y ", un refuge pour les orphelins du séisme d'Al Haouz. Porté par l'Association Marocaine d'Aide aux Enfants en Situation Précaire (AMESIP), ce projet a pour objectif d'accueillir 150 orphelins âgés de moins d'un an à 18 ans.

Ce conclave a été également marqué par la remise des prix aux six lauréats du Nexans Climate Challenge, un concours ayant pour objectif de récompenser les projets les plus innovants dans le domaine de la durabilité environnementale. Les gagnants, sélectionnés pour l'impact de leurs idées novatrices sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de l'efficacité énergétique, ont chacun reçu un prix pour encourager la mise en oeuvre de leurs initiatives.