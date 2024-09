Nations Unies (New York) — Le Maroc et le Kazakhstan ont signé, jeudi à New York, un accord d'exemption de visa.

L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue du Kazakhstan, Murat Nurtleu, à l'issue de leurs entretiens au siège des Nations Unies à New York. L'entretien entre MM. Bourita et Nurtleu a eu lieu en marge de la 79è Assemblée générale des Nations Unies.