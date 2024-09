Maroc: Le développement d'un outil de synthèse vocale pour la langue amazighe, en débat à Rabat

Rabat — Dans le cadre de ses activités scientifiques, l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a organisé, jeudi à Rabat, une conférence sur "le développement d'un outil de synthèse vocale pour la langue amazighe" rehaussée par la présence d'une pléiade de chercheurs et d'enseignants.

Initiée par le Centre des études informatiques et des systèmes d'information et de communication (CEISIC) et le Centre des études anthropologiques et sociologiques (CEAS) au sein de l'IRCAM, cette conférence a été l'occasion de présenter un aspect du traitement automatisé de la langue amazighe à travers un outil permettant de convertir en sons les textes écrits en Tifinagh.

Intervenant à cette occasion, Chaabi Younes, chercheur au CEISIC, a indiqué que l'outil qui convertit les textes écrits en langue amazighe en sons peut être utilisé dans de nombreuses applications et revêt une grande importance, en particulier pour les personnes aveugles et malvoyantes et celles qui souffrent de dyslexie, ainsi que pour les apprenants désireux de prononcer correctement les mots.

Et de souligner que cet outil donne vie aux textes écrits, notamment à travers des podcasts, notant qu'il s'inscrit dans le cadre de l'intelligence artificielle générative, qui a permis à la langue amazighe de prendre place dans le cadre de cette évolution mondiale.

De son côté, Oubanal Mohamed, chercheur au CEAS a indiqué dans une déclaration à MAP-AMAZIGH, que cet outil est un moyen technologique moderne qui facilite l'accessibilité aux personnes qui comprennent l'amazigh mais ne peuvent pas lire les caractères en Tifinagh.

Cet outil permettrait de renforcer la présence de la langue amazighe dans le domaine numérique et d'accroitre les opportunités d'apprentissage et de communication entre les générations, a-t-il ajouté.