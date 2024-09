Maroc: Lutte antiterroriste - Lancement du 1er Dialogue stratégique de haut niveau entre le Maroc et l'ONUCT

Nations Unies (New York) — Le Maroc et le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (ONUCT) ont tenu, jeudi à New York, la première session du Dialogue stratégique de haut niveau, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Ce partenariat s'inscrit l'engagement plus large du Maroc à contribuer aux cadres multilatéraux de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour renforcer la coopération avec les Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme, en particulier en Afrique. Il renforce ainsi la position du Royaume en tant qu'acteur clé dans la promotion de la paix et la sécurité régionale sur le continent.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le Secrétaire général adjoint de l'ONUCT, Vladimir Voronkov, ont co-présidé ce dialogue qui constitue une initiative centrale dans les efforts conjoints du Royaume et de l'ONU pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Il marque une étape significative dans l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux parties, en particulier pour soutenir les nations africaines dans leurs efforts contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

A cette occasion, M. Bourita a salué les efforts constants de l'ONUCT pour soutenir les États membres africains dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il a réitéré l'engagement ferme du Royaume à promouvoir une coopération stratégique et multilatérale, conformément aux principes et résolutions des Nations Unies.

Ce dialogue constitue une nouvelle étape dans l'approfondissement de la collaboration entre le Maroc et l'ONUCT, renforçant les capacités de l'Afrique à faire face aux menaces sécuritaires émergentes. À ce titre, le Maroc et l'ONUCT s'engagent à explorer des partenariats innovants avec des acteurs régionaux et internationaux afin de répondre aux nouvelles menaces sécuritaires.