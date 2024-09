Maroc: New York - Mise en avant de la vision de SM le Roi pour le développement de la coopération Sud-Sud

New York — La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de la coopération Sud-Sud au profit de l'Afrique, a été mise en avant, jeudi à New York, lors d'une réunion de haut-niveau initiée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) en partenariat avec la Banque islamique de développement.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a souligné l'engagement personnel du Souverain dans la promotion et le développement de la coopération sud-sud en vue de soutenir la prospérité et accélérer l'émergence de l'Afrique et de ses populations.

Rappelant que la coopération sud-sud est un pilier majeur de la politique étrangère du Maroc, M. Methqal a indiqué que SM le Roi a effectué, durant les dernières années, plus de 50 visites d'Etat dans plus d'une trentaine de pays d'Afrique, où plus de 1000 accords ont été signés.

Grâce à l'impulsion royale qui place l'élément humain au coeur de l'ensemble des actions, des projets et des initiatives, le Maroc a développé un écosystème engagé dans cette dynamique de coopération sud-sud associant le secteur public, le secteur privé, et soutenu par une participation de la société civile.

%

Cet écosystème, qui repose sur le triptyque public-privé et société civile, est "fortement engagé dans cette vision royale à travers le développement d'une multitude de programmes et d'actions concrètes en faveurs du développement en Afrique", a dit M. Methqal.

Il a, dans ce sens, cité les projets de développement lancés en Afrique dans les secteurs de l'agriculture et l'énergie, dans les infrastructures, les transports, et les télécommunication, outre le secteur bancaire, où "trois banques marocaines, opérant dans plus de 25 pays africains, sont classées parmi les 10 grandes banques du continent".

À travers ces projets et programmes, le Maroc confirme sa disposition à partager son expertise et son savoir-faire avec les pays partenaires, mais également avec un ensemble de partenaires institutionnels régionaux, continentaux et internationaux, a souligné le DG de l'AMCI.

À cet égard, M. Methqal a fait savoir que le Maroc accueille cette année plus de 18 000 étudiants internationaux à traves le canal de la coopération, dont 16 000 sont issus de plus de 49 pays africains pour poursuivre leurs études dans les universités publiques marocaines réparties sur les 12 régions du Royaume, citant également des programmes, développés par le Maroc dans le cadre de la coopération triangulaire au profit des pays africains avec la Banque islamique de développement.

Axée sur le thème: "Promotion des alliances stratégiques: tirer parti des atouts du secteur privé dans les pays du Sud", cette réunion de haut-niveau a mis l'accent sur la nécessité de tirer profit des ressources dont dispose le secteur privé et de sa capacité d'innovation et son accès au financement, pour accélérer la réalisation des Objectifs du développement durable.

Déplorant la faible contribution du secteur privé aux ODD, les intervenants à cette réunion ont souligné la nécessité d'élaborer des partenariats plus étroits entre les gouvernements et le secteur privé pour exploiter pleinement ce potentiel et garantir des progrès durables.