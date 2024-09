Madagascar: Ligue Des Champions D2 - FC Avenir du Sud sacré champion

Le club champion d'Anosy, FC Avenir du Sud, conserve sa position de leader après sa victoire contre FCA d'Ilakaka, hier au By-Pass. L'équipe de Tolagnaro arrache le titre avant la dernière journée.

Sacré avant l'heure. Le champion de Madagascar de 2e division est connu avant la dernière journée de la Poule des As de la World Ligue des champions D2 nationale. FC Avenir du Sud s'est imposé (1 à 0) contre FCA Ilakaka d'Ihorombe hier, au stade d'Elgeco Plus au By-Pass, dans le cadre de la cinquième journée de l'étape finale du championnat national D2.

Le club champion de la ligue d'Anosy a déjà mené en première période et a juste géré son avantage en deuxième mi-temps. Au match aller de la Poule des AS, les deux formations se sont séparées par deux partout, comptant pour la deuxième journée. Titre mérité pour FC Avenir du Sud qui a effectué un parcours quasi sans faute, durant le sommet national depuis la première phase. Ce club n'a encaissé qu'une seule défaite, face à Sainte Anne d'Analamanga (1-8) durant la cinquième et dernière journée de la deuxième phase.

Créditée de onze points, l'équipe de Tolagnaro s'installe ainsi dans le fauteuil du leader, à l'issue de l'avant-dernière journée de la troisième et dernière phase du sommet national. Le titre est déjà dans la poche avec ses quatre longueurs d'avance par rapport à son dauphin, FCA Ilakaka, crédité de sept unités.

Deuxième ticket

L'équipe championne de la ligue de Sava, FC Théo conserve provisoirement la troisième place en accumulant six points. Ce club s'est incliné devant l'AS FOS sur le score de 1 à 2, hier au stade d'Ambohidratrimo. L'équipe championne d'Analanjirofo a ainsi pris sa revanche car il a perdu (0 à 2) pendant la deuxième journée de la Poule des As, comptant pour le match aller. Malgré cette victoire, AS FOS reste figée au quatrième et dernier rang avec quatre points.

Les deux matchs comptant pour la sixième et dernière journée qui se dérouleront tous au By-Pass, dimanche, seront donc marqués par la lutte pour l'obtention du deuxième ticket menant à la Pure Play Football Ligue version 2024-25. AS FOS jouera contre FCA Ilakaka à midi et FC Théo sera opposé à FC Avenir du Sud à 14 heures. Cette dernière journée reste encore ouverte car, en cas de victoire, les trois clubs, FC Théo, FCA et AS FOS, auront encore la chance de se hisser à la deuxième marche, selon bien évidemment les résultats des deux matchs.

Comme prévu, les deux équipes mieux classées à l'issue de la Poule des As accéderont en Pro League à la prochaine saison, à condition que chacune ait sa licence de club avant le coup d'envoi de la PFL en octobre.