Cote d'Ivoire: « Goalkeepers 2024 » - La Fondation Gates honore les champions mondiaux de la santé et de la nutrition infantile

La Fondation Bill & Melinda Gates a célébré des figures marquantes qui oeuvrent pour améliorer la santé et la nutrition dans un monde confronté à la menace du changement climatique. Organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 23 septembre 2024, cet événement a rassemblé des personnalités influentes, dont le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, récompensé pour son engagement en faveur de la lutte contre la faim et la pauvreté.

Présidé par Janet Mbugua, animatrice et personnalité médiatique, Goalkeepers 2024 a mis en lumière des solutions durables et innovantes permettant d'assurer une nutrition adéquate pour les enfants dans le monde. Parmi les invités figuraient des figures telles que Jon Batiste, Christy Turlington Burns, Bill Gates, Saul Guerrero Oteyza, et Muhammad Ali Pate.

Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates, a souligné que l'événement vise à célébrer les efforts mondiaux en faveur des Objectifs de développement durable, en particulier dans le domaine de la santé infantile. « En investissant dans des outils existants et en mettant en avant des champions comme ceux que nous célébrons aujourd'hui, nous pouvons contribuer à ce que tous les enfants atteignent leur plein potentiel, malgré les défis posés par le changement climatique », a-t-il déclaré.

Parmi les lauréats, le président Lula a reçu le prestigieux Global Goalkeeper Award 2024 pour ses initiatives pionnières, notamment le programme Bolsa Familia, qui a drastiquement réduit la malnutrition au Brésil. En parallèle, dix autres champions du monde entier ont été honorés pour leur contribution remarquable à la lutte contre la malnutrition, notamment Dr Tahmeed Ahmed du Bangladesh, Ladidi Bako-Aiyegbusi du Nigéria et Beza Beshah Haile d'Éthiopie.

Cet événement marque un tournant dans la lutte mondiale contre la malnutrition et le changement climatique, un appel à l'action collective pour un avenir plus résilient et équitable pour les enfants.