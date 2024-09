Afrique de l'Ouest: Une profession comptable dynamique

Le 6e congrès des experts-comptables de l'UEMOA s'est ouvert jeudi à Lomé, coïncidant avec le 30 anniversaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine.

Cet événement réunit des acteurs de premier plan de la profession comptable, venus des quatre coins de l'espace UEMOA et au-delà, pour débattre du rôle clé des experts-comptables dans le développement inclusif et durable des PME.

Les travaux sont présidés par Kpowbié Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Ce dernier a souligné l'importance des PME pour la croissance économique et sociale de la région.

« Sous la vision du Chef de l'État, les PME sont considérées comme un levier clé pour le développement. Grâce à des réformes économiques et un climat des affaires favorable, le Togo s'est distingué dans le classement Doing Business de la Banque mondiale », a déclaré le représentant du ministre.

Lors de son discours, M. Akaya a salué la présence des grandes personnalités de la profession, notamment les présidentes de l'IFAC et de la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA). Il a également félicité les présidents des Ordres des Experts-Comptables des États membres pour leur engagement dans la profession.

Le Togo, pays hôte de ce congrès, a entrepris des réformes significatives dans plusieurs domaines économiques, notamment la fiscalité et la transparence. Grâce à l'Office Togolais des Recettes (OTR) et à l'Unité de Politique Fiscale (UPF), un cadre fiscal plus adapté aux PME a été mis en place, permettant de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises.

Le congrès est l'occasion d'appeler à une coopération régionale accrue et à l'innovation pour relever les défis auxquels sont confrontées les PME dans lUnion.

Ce 6e congrès marque une étape importante pour la profession comptable dans la région. Il constitue une plateforme stratégique pour échanger sur les meilleures pratiques et les solutions innovantes, dans le but de soutenir durablement le développement des PME et de l'économie régionale.