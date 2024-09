Sénégal: Joola - Les doléances des familles des victimes seront étudiées (ministre)

Ziguinchor — Les doléances des familles des victimes du naufrage du "Joola", relatives au renflouement du bateau, et à la construction d'une stèle à la place du Souvenir, à Dakar, seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires, a promis jeudi le ministre des Forces armés, général Birahim Diop.

"Toutes les autres doléances soulevées dans votre allocution seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires", a-t-il répondu au président des associations des familles des victimes du naufrage du "Joola", Boubacar Ba.

Le ministre des Forces armées intervenait lors de la célébration du 22e anniversaire du naufrage dudit bateau au Musée-mémorial le Joola érigé au port de Ziguinchor.

Le bateau "Le Joola", qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor, a chaviré le 26 septembre 2002 au large de la Gambie, faisant 1.863 morts, et 64 rescapés, selon un bilan du gouvernement sénégalais.

Après avoir été accueillie à l'aéroport de Cap Skirring par le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Forces armées, général Birahim Diop, s'est d'abord rendue au cimetière de Kantène pour une cérémonie de prières et de recueillement.

Outre le ministre des Formes armées, la délégation officielle était composée des ministres de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, de la Fonction publique, Olivier Boucal, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et du Travail et des Relations avec les institutions, Yancouba Diémé.

Elle a ensuite pris la direction des locaux du musée-mémorial, cadre de la cérémonie de commémoration du 22e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Elle a trouvé sur place une mobilisation des grands jours. Celle-ci a vu la présence, entre autres, des associations des familles des victimes et de leurs proches, du ministre du Tourisme de la Gambie, de représentants du corps diplomatiques, des autorités administratives, civiles et militaires, des chefs de service, des élus territoriaux et nationaux, des notables, chefs religieux et coutumiers.

Le ministre des Forces armées a rassuré les associations des familles des victimes du naufrage du Joola dont le président, Boubacar Ba, a émis un certain nombre de doléances, parmi lesquelles le renflouement du bateau, et la construction d'une stèle à la place du Souvenir africain, à Dakar.

Le général Birahim Diop estime que l'ouverture du musée-mémorial exprime la volonté politique de l'Etat d"'ancrer le souvenir du naufrage dans notre mémoire collective et d'en faire un levier dans la consolidation de la cohésion nationale".

Le thème de l'édition de cette année de l'anniversaire du naufrage, "La place du mémorial-musée le Joola dans la commémoration", est une "invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en déperdition", a-t-il martelé.

Le ministre des Forces armées indique que la structure qui aura le privilège de gérer ce mémorial, saura créer les conditions optimales de son exploitation et de son parfait entretien.

"Elle devra pour ce faire proposer des activités dynamiques et vivantes", a-t-il préconisé, encourageant toutes bonnes volontés à contribuer à la mise à disposition de reliques au musée.

"La structure choisie devra en outre garder le cachet mémoriel du site pour nous rappeler que le souvenir de nos disparus exige de nous prudence et meilleur comportement", a suggéré le général Birahim Diop.

Il dit espérer que ce monument sera un endroit approprié pour les hommes, les femmes, les enfants de tous horizons, particulièrement les pays touchés par ce drame pour se recueillir et réfléchir en permanence aux leçons apprises suite au naufrage.

Le ministre des Forces armées déclare que c'est "avec beaucoup d'émotion" qu'il vient au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, commémorer avec les familles des victimes, le 22e anniversaire du terrible naufrage du Joola.

Le général Birahim Diop souligne que la forte délégation qui l'accompagne, traduit une certaine volonté de l'Etat de donner une nouvelle orientation à l'organisation de cet événement qui, à n'en pas douter, est l'un des plus douloureux de l'histoire du Sénégal.

Un drame dont l'évocation ravive, selon lui, la douleur des familles et des proches de 1800 victimes.

"Cependant, le devoir de mémoire nous oblige à le commémorer, non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais également pour veiller à ce qu'un événement pareil ne se reproduise plus", a-t-il fait valoir.

Il a saisi l'occasion pour témoigner aux familles des victimes, au nom du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, sa compassion et sa solidarité agissante.

"En ce jour de commémoration, nos pensées vont également aux rescapés qui gardent encore les cicatrices de ce tragique événement et à qui nous renouvelons toute notre sollicitude", a-t-il avancé.

Le ministre des Forces armées déclare que la Casamance et le traitement du dossier du Joola constituent des préoccupations majeures de l'Etat.

Il en veut pour preuve les efforts entrepris pour le développement socioéconomique de la région et la satisfaction des doléances des familles des victimes du naufrage du Joola.

"Le président de la République et son gouvernement comptent placer cette région au coeur de leurs actions prioritaires en stimulant les opportunités de développement et en y travaillant sans relâche pour le développement définitif de la crise qui l'affecte", a-t-il soutenu.

Le général Birahim Diop souligne que le président de la République a marqué sa volonté de consolider les programmes étatiques en cours dans la région, lesquels visent à améliorer les conditions de vie des populations.

"Aussi, il est heureux de constater qu'à ce jour tous les départements de la région, notamment les zones antérieurement marquées par l'insécurité, bénéficient desdits programmes conduits par le PUDC, le PNDL, le PUMA, le Provale CV", a-t-il fait savoir.

Des programmes qui donnent déjà des résultats et dont les plus significatifs sont, à l'en croire, le désenclavement.

Il assure que des mesures ont été prise par l'Etat, pour satisfaire les doléances des familles des victimes du Joola.

Il a cité à cet égard la prise en charge des pupilles de la Nation, la prise en charge médicale et les formations professionnelles pour permettre aux orphelins du Joola de disposer de qualification, la prise en charge de 371 orphelins omis par le décret d'application de 2009, la construction effective du mémorial-musée le Joola...