Sénégal: Les instances de décision de la SONES à l'école de la rationalisation des ressources

Dakar — Une session de formation sur la gouvernance d'entreprise à l'intention du conseil d'administration et du comité de direction de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) s'est ouverte jeudi à Dakar, dans le but d'outiller les membres de ces deux entités pour une meilleure rationalisation de l'utilisation des ressources financières, techniques et humaines de l'entreprise.

"Les membres du conseil d'administration et du comité de direction ont [...] besoin d'être outillés dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques de la gouvernance", a expliqué le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en présidant l'ouverture officielle de cette session de formation.

"L'exercice de la responsabilité a besoin d'une action vertueuse et d'un contrôle rigoureux afin que soit rationalisée l'utilisation des ressources financières, techniques et humaines de l'entreprise", a-t-il dit.

Le conseil d'administration est l'instance d'orientation et de contre d'une entreprise, la seconde étant chargée de sa gestion, a rappelé Cheikh Tidiane Dièye.

Selon lui, l'initiative de cette "importante session de mise à niveau cadre parfaitement avec la problématique qui structure les politiques de l'État, en particulier avec cette éthique de gestion qui charpente le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère".

"Cette formation, animée par un expert de haut niveau, est assurément une contribution à une meilleure gouvernance de la SONES, en droite ligne avec le principe de 'Jub-Jubbal-Jubbanti' décliné par le chef de l'État et le Premier ministre comme le fondement de l'action administrative", a ajouté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Dans un contexte où "la disponibilité de l'eau pour tous les usages a autant d'importance que la consolidation des connaissances et pratiques en matière de gouvernance", "la pratique quotidienne à la SONES devient obligatoirement le miroir du changement de paradigme prôné par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye", a-t-il indiqué.

Maël Thiam, président du conseil d'administration sortant, estime que ce séminaire de formation est "bien plus qu'un simple exercice d'apprentissage" et "s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration continue, de réflexion sur leurs pratiques et leurs stratégies".

"Nous sommes ici pour renforcer nos capacités à gouverner l'entreprise avec rigueur, mais aussi avec agilité dans un environnement en perpétuelle mutation, ce séminaire est une occasion de renforcer nos compétences managériales, de partager nos expériences et de nous approprier pleinement les meilleures pratiques de gouvernance", a-t-il noté.