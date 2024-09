Soudan: Al-Burhan - Preuves prouvant l'implication des Émirats Arabes Unis dans la guerre contre les Soudanais

New York — du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a révélé qu'il existe de nombreuses preuves prouvant l'implication des Émirats arabes unis (EAU) dans la guerre au Soudan, car le trafic aérien était surveillé en transportant d'armes vers les milices à partir des EAU vers l'Ouganda, puis vers Tchad, ce qui est prouvé par les rapports des Nations Unies.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi au siège de la mission soudanaise à New York, il a décrit ce qui se passe comme un colonialisme avec un nouveau visage qui viole toutes les règles et lois internationales, impliquant des organisations et des pays régionaux, et les Nations Unies ont été incapables de l'arrêter. Mais il a déclaré que les forces armées ont le devoir national de préserver l'entité de l'État et qu'elles n'abandonneront pas la défense de la patrie, la protection de la souveraineté nationale, la dissuasion des agresseurs et empêcheront la décision de l'État à dépendre du colonialisme et des puissances régionales.

Al-Burhan a déclaré qu'il y a beaucoup de désinformation médiatique qui accompagne la guerre et les gains politiques de certains pays et parties de la guerre au Soudan et l'avantage de certaines parties pour restaurer la colonisation des peuples et les orienter vers la réalisation de leur agenda.

Le président du CTS a réfuté les rumeurs selon lesquelles l'armée serait contrôlée par les 'Kizan' ou qu'il y aurait des islamistes derrière elle, comme prétexte utilisé pour détruire des pays, soulignant que les forces armées ne sont les otages de personne. Il a souligné que la guerre des milices est un type de guerre dont le but n'est pas de restaurer la démocratie ou de combattre l'armée, mais plutôt d'affamer et de détruire les Soudanais et de détruire l'État soudanais.

Al-Burhan a déclaré que la milice de FSR attirait des mercenaires du monde entier et bénéficiait de l'opposition de plusieurs pays voisins, qui l'utilisaient pour détruire l'État, car elle motivait les mercenaires et les combattants dans ses rangs à capturer et piller les propriétés des citoyens et le pillage et le sabotage des institutions.

Al-Burhan a expliqué lors de la conférence de presse qu'après l'échec de la milice à prendre le pouvoir, elle a dirigé ses armes contre les citoyens, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés et de réfugiés.