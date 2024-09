Soudan: Président du Conseil de souveraineté à New York - A volonté du peuple soudanais prévaudra

New York 26/09/2024 (SUNA)- Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan s'est adressé jeudi les travaux de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, soulignant que la volonté du peuple soudanais prévaudra dans cette guerre lancée par les milices terroristes rebelles avec la coopération et le soutien internationaux.

Il a déclaré : « La carte pour mettre fin à la guerre au Soudan comprend clairement la fin des opérations de combat et le retrait des milices des zones qu'elles ont occupées et y déplacées sa population et en les désarmant afin que les citoyens puissent retourner dans leurs régions.

Al-Burhan a renouvelé sa détermination de vaincre et défaite ces agresseurs, quel que soit le soutien qu'ils trouvent, appelant les Nations Unies à véritablement décrire la milice de FSR comme une force armée qui s'est rebellée contre l'État et a commis des crimes qui méritent à être classés comme un groupe terroriste.