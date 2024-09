Madagascar: Anjozorobe - Deux otages sauvés et un ravisseur abattu

Une opération audacieuse des Forces de défense et de sécurité (FDS), regroupées au sein de la Cellule opérationnelle de Marotsipoy, a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, sur les hauteurs de Bemandrona, dans le district d'Anjozorobe. Cette intervention a permis la libération de deux otages, tandis qu'un de leurs ravisseurs a été tué au cours de l'accrochage. Elle fait suite à l'enlèvement de ces deux paysans, le 8 septembre, dans la commune d'Ambohibary Vohilena.

Alertés par des renseignements précis, les FDS, sous le commandement d'un officier, se sont rendues sur les lieux pour mettre en place un dispositif de sauvetage. Les bandits, qui s'apprêtaient à négocier avec les familles des otages, ont été pris par surprise par l'équipe mixte, composée de gendarmes, de militaires et de policiers. Une fusillade a éclaté, au cours de laquelle un kidnappeur a été abattu.

Les FDS ont réussi à libérer les deux prisonniers, qui sont rentrés sains et saufs auprès de leurs familles. Aucune rançon n'a été versée, ce qui témoigne de l'efficacité de l'opération. L'équipe a ensuite fouillé les lieux de l'affrontement, où elle a découvert le corps du criminel, des traces de sang, indiquant que d'autres membres du groupe avaient pu être blessés durant cet échange de tirs.

%

La Circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale (CIRGN) d'Antananarivo appelle la population à faire preuve de prudence et à signaler toute personne blessée qui pourrait nécessiter des soins médicaux. La chasse aux ravisseurs se poursuit dans le district, avec un engagement fort des FDS à lutter contre le phénomène de rapt et à protéger les citoyens et leurs biens.

« Les gendarmes, en collaboration avec les Forces armées et la police, remercient les habitants pour leur coopération et leur rapidité à fournir des informations fiables. Cette synergie est essentielle pour mettre un terme aux activités criminelles et garantir la sécurité de tous », déclare la Gendarmerie.

Un combat contre les kidnappeurs dans les districts d'Anjozorobe, Amparafaravola, Tsaratanàna, Ankazobe et Ambohidratrimo bat actuellement son plein.