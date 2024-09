Madagascar: Nosy Be - Cinq candidatures déposées

Le suspense est levé. Cinq candidats entrent en lice pour briguer le poste de maire de Nosy Be aux élections municipales. Trois candidats se présentent en tant qu'indépendants, à savoir Adonis Natrehindrazana, Rémi Victor de l'association Zanak'i Gasikara, et Joël Saotra, tandis que la plateforme Firaisankina a présenté Amba Victor.

De son côté, la plateforme « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (Irmar) a dévoilé, hier ses candidats aux élections municipales. Le candidat à la mairie a préféré attendre la dernière heure du délai règlementaire pour déposer son dossier et ceux des conseillers. Il s'agit d'une liste conduite par l'ancien maire du régime HVM, Ali Aboudou, qui portera, cette fois-ci, la bannière de la plateforme Irmar aux élections municipales du 11 décembre.

Vers 16 heures, nombreux sont les partisans qui lui ont réservé un accueil chaleureux devant le Lycée de Nosy Be. Vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, et arborant une cravate orange, Ali Aboudou a surpris ses partisans venus en masse. Ils l'ont applaudi pour son nouveau look. On a remarqué qu'il était entouré d'intellectuels et de quelques responsables de la région. Notamment le député Arosy Francois Namiandrazana dit La Banane, le maire actuel, Vita Gilbert, l'ancien chef de la région, Eddy Tongazara, et quelques fonctionnaires...

Une marche a été ensuite organisée vers la préfecture où se trouve le bureau de l'Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec), pendant laquelle les partisans l'ont placé devant eux. Tout s'est déroulé dans une ambiance particulière. À 16h20, le candidat est entré dans le bureau de l'Ovec à l'étage de la préfecture, présentant les dossiers apportés par son mandataire.

Ce moment a mis fin aux nombreuses discussions sur le candidat du parti au pouvoir à Nosy Be. Beaucoup auraient souhaité l'être, mais il a été le seul choisi.

« Poursuivre ce que j'ai déjà réalisé durant mon premier mandat, sera ma priorité, si je suis élu. Elle sera matérialisée par la propreté de la ville et l'organisation de la circulation pour éviter les embouteillages monstres qui gênent la population », lance le candidat orange.