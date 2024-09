Gabon: 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies - Le Chef de l'Etat prend part à l'ouverture du Débat Général

Aux côtés de nombreux Chefs d'Etats et de gouvernement, le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part au Débat Général de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est ouvert ce mardi au siège de l'institution.

Au cours de ce débat dont le thème est « Ne laisser personne de côté : Agir pour la Paix, le Développement Durable et la Dignité Humaine des Générations présentes et futures », les dirigeants du monde ont débattu sur les questions d'ordre mondial notamment les changements climatiques, les inégalités, les crises sanitaires, et les conflits entre les Etats.

Les objectifs de cette rencontre visent à éliminer la pauvreté dans le monde, favoriser la paix, la sécurité et la prospérité car au cours de ces dernières années, l'humanité a subi toutes sortes d'épreuves.

Le Secrétaire Général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres a, lors de son intervention dénoncé le degré d'impunité d'un monde dans lequel les violations menacent les fondements du Droit International et de la Charte des Nations Unies.

Pour monsieur Antonio Guterres, ce monde d'inégalités, d'incertitudes, de discrimination où les injustices, les abus généralisés fondés sur le genre, les viols et les guerres menacent d'affaiblir les pays n'est pas propice au développement de ceux-ci. En effet, certains Etats se sont autorisés à fouler le Droit International, violer la charte des Nations Unies, ignorer les Conventions Internationales, bafouer le Droit International Humanitaire en envahissant d'autres pays. Il est donc urgent de s'engager pour un avenir meilleur en mettant fin au nombreux conflits observés dans le monde.

Il a par ailleurs interpellé l'assistance sur le fait que l'Afrique n'a toujours aucun siège permanant au sein de la principale instance de paix du monde.

Pour sa part, le Président de la 79éme session de l'AGNU monsieur Philémon Yang a déclaré que le Débat Général reste l'une des plateformes les plus représentatives pour traiter des conflits qui font rage dans le monde. Il a ainsi appelé à un cessez-le-feu afin de mettre fin au cycle de violences dans le monde et particulièrement entre le Hamas et Israël, car il est temps pour toutes les nations d'invertir dans la confiance et le dialogue et d'avoir la volonté collective de surmonter les obstacles.

Le Pacte pour l'Avenir doit permettre le renforcement de la coopération internationale pour changer le monde, construire un monde meilleur, renforcer le système financier international afin de soulager les pays endettés.

Les dirigeants doivent agir face au recul constaté en matière de protection des Droits Humains ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils doivent mettre sur pieds des programmes répondant aux situations uniques.

Aussi, le potentiel de l'Afrique ne doit pas être bridé, car l'Afrique restera au coeur des actions de l'ONU.

Parallèlement, le Président de la Transition a participé au sommet de la coalition mondiale pour lutter contre les menaces liées aux drogues synthétiques.

Lancé par le secrétaire d'état américain Antony Blinken en juillet 2023, la coalition mondiale contre les menaces liées aux drogues de synthèse est un effort international mené par les USA pour lutter contre les menaces dues à la présence des drogues de synthèse. En effet les drogues de synthèses posent un problème de sécurité et de santé publique.

Dirigés par le Président Joe Biden, Président des Etats Unies, ces travaux ont permis d'examiner les progrès réalisés ainsi que les mesures supplémentaires pour contrer les flux de drogues synthétiques. Ce fut également le lieu de renforcer la collaboration dans la lutte contre les menaces engendrées par ces drogues.