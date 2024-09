Congo-Kinshasa: Le Dr Yves Lubenga explique les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires

En cette semaine du cœur dont le thème est « l'activité sportive et les maladies cardiovasculaires », le Dr Yves Lubenga, médecin cardiologue, revient sur les pathologies cardiovasculaires.

Il identifie les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires : les facteurs de risque modifiables et non modifiables.

« Les facteurs de risque non modifiables sont ceux qui ne peuvent être affectés par aucun traitement. Il s'agit notamment de l'âge, du sexe, ... On sait que plus on monte en âge, plus émergent les pathologies cardiovasculaires. Plus on est un homme, plus on est enclin à développer des pathologies cardiovasculaires un peu plus que la femme. Seulement voilà, lorsque la femme atteint le seuil de la ménopause, la prévalence semble équivaloir à celle de l'homme dans l'émergence des pathologies cardiovasculaires », a expliqué Dr Lubenga.

A côté de ces facteurs intangibles, il note aussi des facteurs modifiables.

« Le tabagisme qui est une adduction, induit la genèse des pathologies cardiovasculaires et il suffit de l'arrêter pour qu'on puisse obtenir un phénomène inverse. C'est un peu pareil pour l'alcool quand c'est consommé de manière chronique et abusive. On peut aussi citer l'obésité, la sédentarité, l'hypertension artérielle, les troubles glycémiques,... », a ajouté Dr Yves Lubenga.

Le cardiologue propose ainsi deux mesures préventives efficaces pour réduire le risque des maladies cardiovasculaires : la promotion de l'activité physique et l'amélioration du régime alimentaire et du style de vie.