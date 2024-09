Angola: Le gouvernement adapte les règles sur le blanchiment d'argent aux règles internationales

Luanda — Le Gouvernement angolais s'engage à respecter les recommandations des organisations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les délits connexes, a réaffirmé jeudi le secrétaire d'État à l'Intérieur.

José Paulino da Silva s'exprimait à l'ouverture de l'« Atelier sur le blanchiment d'argent associé aux mouvements migratoires », destiné aux magistrats et aux employés du Service de Migration et Étrangers (SME).

Il a ajouté que l'Angola adoptait des mesures politiques, législatives, économiques, financières et administratives pour prévenir et combattre de telles pratiques.

« C'est sur cette base que le Ministère de l'Intérieur, à travers la Police Nationale, le Service d'Enquête Criminelle, le Service des Migrations et des Etrangers et d'autres organismes connexes, participe à diverses activités de formation pour doter ses employés de compétences et outils nécessaires pour faire face de manière efficace à ce phénomène », a-t-il déclaré.

José da Silva a déclaré que le Ministère de l'Intérieur menait des actions opérationnelles et d'enquête pour prévenir et combattre les crimes susmentionnés, en partenariat avec le Bureau du Procureur général de la République, les tribunaux et d'autres organismes.

À son tour, le chef de la Délégation politique de l'Union européenne, Paulo Simões, a défendu une préparation plus adéquate pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les délits connexes en Angola.

Il a souligné que le rapport d'évaluation mutuelle du Groupe International d'Action Financière (GAFI) a mis en évidence certaines des faiblesses structurelles de l'Angola dans ces domaines.

"L'Union européenne travaille dans un effort coordonné pour surmonter les faiblesses que présente le pays et faire de l'Angola une référence digne dans la région", a-t-il garanti.

Pour Paulo Simões, le système de recouvrement des avoirs a permis de récupérer plusieurs millions, déjà en possession de l'État, mais il reste encore beaucoup à améliorer et à récupérer, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

Il a déclaré que l'Angola avait amélioré la collecte et le traitement des données, mais qu'il avait besoin d'approfondir les statistiques, en tant qu'élément fondamental de la crédibilité de la justice, ainsi qu'outil essentiel de travail.

« Le nouveau programme financé par l'UE apportera des ressources supplémentaires pour renforcer cette lutte », a-t-il ajouté.

À son tour, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a souligné que la lutte contre le blanchiment d'argent dans le contexte de la migration ne se limite pas à protéger les systèmes financiers, mais à protéger les personnes et à veiller à ce que les migrants, qui entreprennent souvent des voyages dangereux à la recherche de sécurité et d'opportunités, ne soient pas exploités par des criminels cherchant à tirer profit de leur vulnérabilité.,

Il a réitéré sa gratitude à l'Angola, et en particulier au Système de Migration et des Etrangers, au Bureau du Procureur Général et à la Cour Suprême, pour leur partenariat dans cette initiative et pour leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

L'« Atelier sur le blanchiment d'argent associé aux mouvements migratoires » vise à améliorer les compétences des institutions compétentes en matière d'enquête sur le blanchiment d'argent associé aux crimes liés à la migration.

L'événement, qui se déroulera jusqu'à vendredi, est organisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en partenariat avec le Service des migrations et des étrangers et le Bureau du procureur général (PGR).