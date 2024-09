Tunisie: George Sebastian - Hommage au prince de Hammamet

George Sebastian était beau, riche, talentueux, magnétique et brillant. Né en Roumanie à la fin du XIXe siècle, d'une illustre famille princière, il vécut entre son pays d'origine, les USA, le Paris du café society, et Hammamet qu'il découvrit et fit découvrir au monde entier. Aussi était-ce un juste hommage qui lui fut rendu l'autre soir, au cours d'une de ces soirées magiques dont seule la petite cité balnéaire a le secret.

A l'initiative du centre Culturel international de Hammamet, de l'ambassade de Roumanie et de Hammametois qui l'ont bien connu, on nous invita à découvrir ou à nous souvenir du rôle de cet esthète dans la vie culturelle tunisienne, et de l'empreinte qu'il y a laissée. Car cette demeure qu'il construisit fut un modèle et une inspiration pour l'architecture si particulière de la cité. Mais aussi un magnifique centre d'attraction pour tout ce qui comptait à l'époque. Là, sous ces voûtes blanchies à la chaux, au creux de ces arcades à l'harmonieuse pureté, Sebastian invita le monde entier : Winston Churchil, Edouard VII, Greta Garbo, Elsa Schiaparelli ou Cecil Beaton y firent tous escale et en portèrent l'image de par le monde.

Lui, toute sa vie, entreprit de faire connaître cette ville qu'il avait choisie pour y poser ses valises. Il reçut Bourguiba dans cette demeure et accepta d'être le conseiller du patrimoine pour le ministre du tourisme, Driss Guiga. Rôle qu'il remplit avec beaucoup d'efficacité, réussissant à sauver plusieurs sites archéologiques menacés.

%

Pour cette célébration du cinquantième anniversaire de son décès, on avait invité l'historienne roumaine Lia Faur, mais aussi et surtout Cyrille Boulay qui prépare un livre sur Hammamet, à évoquer la personnalité si exceptionnelle de cet homme qui parlait dix langues et laissa un sillon lumineux lié à une ville.

Et puis, pour terminer sur une note légère, on nous offrit un magnifique concert de la soprano Nelly Miricioui accompagnée au piano par Mehdi Trabelsi.

Ce fut une belle nuit, la maison retrouvant sa splendeur et accueillant sur ses cimaises les œuvres peintes de Sebastian qui avait tous les dons, mais aussi celles d'un talentueux artiste hammametois, Moncef Guiga qui, lui aussi, après un parcours vertueux en tant que médecin célèbre, a choisi de se retirer dans son jardin de Hammamet, et de se consacrer à la passion de la peinture.

Là où l'histoire rejoint l'actualité, c'est que George Sebastian a vécu dans ce jardin après avoir confié sa maison à l'Etat tunisien.