Tunisie: EST / Memmiche, encore un but facile encaissé - Si jeune, si fragile...

A seulement 20 ans, Amanallah Memmiche est à la croisée des chemins : ou il décolle sa carrière, ou il stagne et recule.

Un jeune exposé à la célébrité, c'est toujours une personne extrêmement sensible mentalement. Passer du jour au lendemain de l'anonymat à l'idole des jeunes : ce n'est jamais évident à gérer de la part d'un jeune sportif quelle que soit la discipline.

A seulement 20 ans, Amanallah Memmiche est passé du jeune gardien de but qui tente d'arracher une place dans son club au premier gardien de l'équipe nationale. Un rêve d'enfant devenu réalité et pour lequel le jeune Memmiche a dû sacrifier son examen de baccalauréat rien que pour être en sélection nationale lors de la fenêtre Fifa du mois de juin. Un gros sacrifice qui a été « payant » sur le plan sportif. S'il est resté sur le banc des remplaçants de l'équipe nationale au mois de juin, Amanallah Memmiche a atteint son objectif en septembre, se faisant titulariser successivement contre Madagascar et face à la Gambie. Il est aujourd'hui le premier gardien de l'équipe de Tunisie.

Il joue avec le feu...

Amanallah Memmiche est à la croisée des chemins : ou il décolle vraiment sa carrière, ou il stagne et recule. Tout dépendra de lui. S'il veut ne pas effacer ce qu'il a entrepris depuis la saison dernière et ne pas briser sa carrière, Memmiche devra se reprendre en main illico et ne pas se laisser démoraliser par ses deux dernières gaffes qui ont coûté chacune un but. Contre l'équipe somalienne de Dekedaha d'abord quand il a perdu tout bêtement une balle sur la dernière ligne alors qu'il était censé la dégager de suite. En s'amusant à garder la balle, il se l'a fait piquer par l'adversaire qui n'avait qu'à mettre la balle dans les filets avec en prime une égalisation inespérée tout juste avant la pause mi-temps. Une égalisation qui aurait pu donner une autre tournure au match si l'adversaire avait été d'un meilleur calibre. Une chose est sûre : sur ce coup, Memmiche a joué avec le feu, mais il semble ne pas avoir retenu la leçon.

Encore une gaffe à Korba

Avant-hier à Korba et alors qu'il avait été ménagé lors du match retour contre Dekedaha FC( la place ayant été occupée par Béchir Ben Saïd), Amanallah Memmiche a commis une autre erreur anodine, fatale aussi : une mauvaise sortie doublée d'une absence de communication avec son défenseur axial Hamza Jelassi, ce qui a permis à Roche Foning de le lober. Un but marqué contre le courant du jeu.

Et à vrai dire, ce n'est pas la première fois que Memmiche es l'auteur d'une mauvaise sortie aux conséquences ravageuses. Le but d'Al-Ahly en finale de la Champions League au Caire, c'est aussi à cause de lui. Une hésitation à la sortie, également.

Bref, Amanallah Memmiche est si jeune, si fragile par conséquent. Si son club et, à défaut, son entourage proche n'engagent pas un préparateur mental pour l'encadrer, il risque de briser tout ce qu'il a entrepris jusque-là. Avec un talent pareil et des qualités techniques et mentales, Memmiche a encore le temps de se relancer. Il a toute une carrière prometteuse devant lui. Il faut qu'il se reprenne.