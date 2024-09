Tunisie: Premier documentaire de Emna Louzir - « Ali Bécheur, l'histoire d'un roman »

La journaliste et poétesse tunisienne Emna Louzir vient d'annoncer la sortie de son premier documentaire dédié à Ali Bécheur né en 1939 et qui nous a quittés le 6 avril 2024. Une première projection du film a eu lieu vendredi dernier à l'Institut français de Sousse.

Avocat, professeur de droit, mais aussi penseur et écrivain, ce grand intellectuel était un personnage éblouissant qui excellait à jouer avec les mots et la langue. Son oeuvre est riche bien que sa carrière littéraire ait été entamée à 50 ans.

Le premier roman d'Ali Bécheur, publié en 1989, s'intitule De miel et d'aloès. Il a marqué le début de son parcours d'écrivain jalonné de distinctions notables en Tunisie et ailleurs, dont un record de trois prix Comar et le prix de l'Association Tunisie-France pour l'ensemble de son oeuvre.

Ali Bécheur, qui a toujours assumé sa subjectivité, a laissé dans ses livres les clés de sa personnalité et de sa biographie. Dans ce documentaire signé Emna Louzir, elle adjoint sa sensibilité de poétesse aux images pour rendre hommage à cet incontestable géant de notre littérature. Les vidéos, les témoignages vivants, les extraits de ses textes et les propos mis à bout composent la trame de ce film qui nous invite à pénétrer dans l'univers de l'écrivain, découvrir de nouveaux aspects de sa vie et de son oeuvre, et plus !

« Je suis heureuse d'avoir travaillé sur la figure de Ali Bécheur. J'ai eu la chance de le connaître alors que j'étais étudiante et en même temps productrice à Rtci. Tout un parcours, des interviews, des échanges», nous a confié Emna Louzir. « Son regard sur la vie, sur la solitude, sur l'Autre, sur les femmes et son style font de lui un écrivain remarquable », a-t-elle ajouté.

Ce documentaire est donc né du chagrin immense de la perte de son ami. Un rendez-vous pour la première projection a eu lieu le vendredi 20 septembre à l'Institut français de Sousse. « On lui rend hommage à travers cet évènement au cœur de sa ville natale », nous a expliqué Emna Louzir. Au programme, un débat avec l'écrivain Mouha Harmel, les universitaires Yosr Guetat et Sonia Zlitini Fitouri, en présence de son fils Hakim Bécheur, médecin et écrivain.

Une exposition a été également inaugurée à cette occasion, avec ses objets personnels et des manuscrits originaux documentés et organisés par Moez Majed.