Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Affrontements entre les FARDC et des groupes armés

Une accalmie relative règne dans les camps de déplacés de Mugunga et sur les collines de Rusayu, dans le Nord-Kivu, après des affrontements survenus jeudi 26 septembre entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les groupes armés Wazalendo et Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Plusieurs sources locales rapportent des pertes humaines et des blessés parmi les déplacés et les combattants Wazalendo, bien que l'armée n'ait pas encore communiqué officiellement sur la situation.

Selon des informations recueillies dans la région, au moins trois personnes ont été tuées et une vingtaine blessées parmi les déplacés du camp de Lushagala, situé à proximité de la zone des combats. Les affrontements ont eu lieu près des sites de déplacés de Rusayu, Baraka et Samsam. Les blessés ont été transportés à l'hôpital CBECA Ndosho à Goma, et une fillette de six ans aurait succombé à ses blessures.

Les déplacés, fuyant les combats, se sont dirigés vers Minova, Sake et Goma, selon nos sources. Les accrochages qui ont opposé les FARDC aux Wazalendo et FDLR auraient débuté mardi dernier, d'abord vers Sake, puis à Shove, et se sont poursuivis ce matin à Rusayu, dans le parc des Virunga, en territoire de Nyiragongo.

La cause de ces affrontements demeure jusque là inconnue, et nos tentatives pour obtenir une réaction officielle de l'armée n'ont pas encore abouti.