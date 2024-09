Cameroun: Pourquoi de nombreux diplômés de l'université du pays peinent à trouver ou à créer un emploi ?

Le chômage des diplômés au Cameroun est un problème croissant qui affecte de nombreux jeunes ayant complété leurs études universitaires.

Malgré des années d'apprentissage et l'acquisition de diplômes, un grand nombre d'entre eux peinent à trouver un emploi correspondant à leurs qualifications, voire à créer des opportunités entrepreneuriales.

Cette situation s'explique par plusieurs facteurs liés au système éducatif, à la situation économique et aux conditions du marché du travail.

Cependant, des solutions existent pour inverser cette tendance et permettre aux diplômés de s'insérer de manière plus efficace dans le monde professionnel. Cet article examine les raisons pour lesquelles les diplômés de l'Université du Cameroun rencontrent des difficultés à trouver ou créer un emploi, ainsi que les pistes possibles pour y remédier.

Les causes du chômage des diplômés

1. Inadéquation entre Formation et Marché du Travail

De nombreux diplômes universitaires délivrés au Cameroun ne sont pas alignés sur les besoins réels du marché de l'emploi. Les programmes académiques sont souvent trop théoriques et ne fournissent pas les compétences pratiques et techniques recherchées par les entreprises. Cette inadéquation entre la formation et les exigences des employeurs conduit à un écart important entre l'offre et la demande d'emplois.

2. Manque d'Esprit Entrepreneurial

Malgré les efforts récents pour encourager l'entrepreneuriat, l'université n'intègre pas toujours l'acquisition de compétences entrepreneuriales dans ses cursus. Beaucoup de diplômés ne possèdent pas les bases nécessaires pour créer et gérer une entreprise, tels que la gestion financière, le marketing, ou la planification stratégique. De plus, la culture de l'entrepreneuriat est encore peu valorisée dans certains secteurs.

3. Problèmes Structurels du Marché de l'Emploi

Le marché du travail camerounais est saturé dans plusieurs secteurs, avec une offre limitée d'emplois dans des domaines où de nombreux diplômés se retrouvent. L'économie nationale étant en grande partie informelle, les opportunités d'emploi formel, avec des perspectives de carrière stables, sont rares. Cette situation rend difficile l'insertion des jeunes diplômés qui cherchent à intégrer des structures établies.

4. Absence de Programmes de Stage et d'Apprentissage

Les stages et les apprentissages sont des passerelles importantes vers l'emploi, mais ils sont souvent absents ou mal structurés dans le système universitaire camerounais. Cela signifie que les diplômés manquent d'expérience professionnelle concrète, ce qui réduit leur attractivité pour les employeurs.

5. Manque de Confiance et d'Accompagnement

L'absence d'un environnement d'accompagnement solide pour les jeunes diplômés rend la transition vers le marché du travail ou l'entrepreneuriat difficile. Beaucoup de jeunes diplômés hésitent à se lancer dans des initiatives entrepreneuriales en raison du manque de mentors, de capital ou de réseaux de soutien.

Pistes pour remédier au chômage des diplômés

1. Réforme des Programmes Universitaires

Il est nécessaire de réformer les programmes universitaires pour qu'ils soient en phase avec les exigences du marché du travail. Cela inclut l'intégration de formations pratiques, des compétences numériques, et des connaissances dans des secteurs porteurs comme les nouvelles technologies, l'agro-industrie, ou les énergies renouvelables. Des partenariats entre universités et entreprises pourraient aussi permettre de concevoir des cursus mieux adaptés.

2. Encourager l'Entrepreneuriat

L'entrepreneuriat doit être davantage encouragé à travers des cours spécialisés dès le début du parcours universitaire. L'introduction de formations en gestion d'entreprise, en marketing et en innovation permettrait de donner aux étudiants les compétences nécessaires pour créer et gérer une entreprise. Des initiatives telles que des incubateurs d'entreprises dans les universités pourraient aider les étudiants à développer des idées commerciales viables.

3. Développer des Programmes de Stage et d'Apprentissage

Des programmes de stage et d'apprentissage bien structurés devraient être rendus obligatoires dans les cursus universitaires. Ces expériences pratiques permettraient aux étudiants d'acquérir des compétences concrètes et d'établir des contacts dans leur domaine professionnel. Les stages doivent être facilités par des partenariats solides entre les universités et les entreprises locales.

4. Accompagnement et Mentorat

La mise en place de programmes de mentorat pour les jeunes diplômés est cruciale. Les anciens étudiants ou professionnels expérimentés peuvent accompagner les jeunes dans leurs premiers pas sur le marché du travail ou dans la création d'entreprises. Le gouvernement et les institutions privées pourraient également lancer des initiatives d'accompagnement au financement des projets entrepreneuriaux des diplômés.

5. Investir dans des Secteurs Porteurs

Le gouvernement, en collaboration avec les acteurs privés, pourrait investir dans des secteurs prometteurs tels que l'agriculture moderne, les services technologiques, l'énergie verte, et l'économie numérique. Ces secteurs offrent de vastes opportunités de création d'emplois et peuvent absorber une main-d'œuvre qualifiée.

6. Renforcement de l'Orientation Professionnelle

Les universités devraient également renforcer les services d'orientation professionnelle pour guider les étudiants vers des filières et des métiers en adéquation avec le marché de l'emploi. Un soutien plus poussé dans la préparation aux entretiens, la rédaction de CV et l'accès à des opportunités de travail permettrait aux jeunes diplômés d'aborder plus sereinement la recherche d'emploi.

Le chômage des diplômés au Cameroun est le résultat d'une multitude de facteurs, notamment l'inadéquation entre les formations universitaires et le marché du travail, le manque de compétences entrepreneuriales, et des problèmes structurels du marché de l'emploi. Pour remédier à cette situation, il est crucial d'adapter les programmes universitaires, de promouvoir l'entrepreneuriat, et d'améliorer l'accompagnement des jeunes diplômés. En adoptant ces mesures, le Cameroun pourra créer un environnement où les diplômés non seulement trouvent des emplois, mais sont également en mesure de créer leurs propres opportunités économiques.