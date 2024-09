Sénégal: Témoignages - Lors de la cérémonie de la levée du corps de l'ancien directeur général de l'Unesco, Amadou Mohtar Mbow : l'influence exceptionnelle de Mbow

Le Sénégal a rendu un hommage émouvant à Amadou Mohtar Mbow, ancien Directeur Général de l'UNESCO, plusieurs fois Ministre de l'Éducation nationale, et Président des Assises nationales du Sénégal.

La cérémonie de levée du corps, empreinte de recueillement, a vu plusieurs personnalités prendre la parole pour honorer la mémoire de ce grand homme, dont la contribution à l'éducation et à la réforme des institutions a laissé une empreinte durable.

Dr. Moctar Touré, président de l'Académie nationale des sciences, a exprimé avec émotion sa gratitude et son respect envers Amadou Mohtar Mbow. Il a souligné l'importance du travail accompli par Mbow, non seulement pour le Sénégal mais aussi à l'échelle internationale. Touré a rappelé le caractère infatigable de Mbow, son dévouement à la recherche et son engagement inébranlable pour l'humanité. Il a terminé son intervention en demandant à Allah d'accueillir le défunt parmi ses élus et en saluant l'héritage inestimable que Mbow laisse aux générations futures.

Awa Mbow Kane a pris la parole pour exprimer la profonde gratitude de la famille envers toutes les personnes présentes, ainsi que celles qui ont soutenu son père tout au long de sa vie. Elle a décrit son père comme un homme bon et aimant, dont la vie a été dédiée au bien-être de l'humanité. « Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal et le monde ». Elle a aussi mentionné les soins apportés à son père durant sa maladie, et a remercié le gouvernement sénégalais pour le soutien logistique apporté à cette cérémonie, ainsi que pour avoir reconnu l'utilité publique de la Fondation Amadou Mohtar Mbow, dédiée à la valorisation des savoirs traditionnels. Enfin, elle a salué l'hommage rendu par le Président Macky Sall en donnant à l'université éponyme le nom de son père.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, représentant le Président de la République, a présenté ses sincères condoléances à la famille Mbow. Il a souligné l'influence exceptionnelle de Mbow, non seulement au Sénégal mais aussi à l'échelle internationale. Sonko a rappelé l'engagement sans faille de Mbow pour le développement du Sénégal et la promotion d'un modèle sociétal fort. Il a particulièrement mentionné son rôle à la tête de l'UNESCO, où il fut le premier Africain à occuper un tel poste. Le Premier ministre a prié pour le repos de l'âme de Mbow et a encouragé la famille à faire face à cette épreuve avec force et dignité.

Cette cérémonie de levée du corps a marqué un moment solennel dans l'histoire du Sénégal, honorant un homme dont l'héritage continuera d'inspirer le pays et l'Afrique tout entière.