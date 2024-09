La région de Sédhiou ne veut pas se faire surprendre par l'épidémie de Mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe. C'est tout le sens de la réunion du comité régional de gestion des épidémies qui, à cette rencontre du jeudi 19 septembre dernier, a sonné l'alerte rouge avec les deux cas suspects qui sont revenus négatifs de l'examen de laboratoire, a fait savoir le directeur régional de la santé de Sédhiou. Selon, Dr Amadou Yéri Camara.

« Il n'y a aucun cas confirmé à Sédhiou. Seulement, nous avons reçu trois situations signalées dans un premier temps dont deux suspects, l'un à Sédhiou et l'autre à Bounkiling et le troisième de Goudomp n'avait même pas été prélevé car ne présentant pas les mêmes signes. Et les deux cas suspects envoyés à l'institut Pasteur nous sont revenus négatifs ».

La surveillance sentinelle est requise à toute la communauté de la région de Sédhiou surtout que les signes cliniques sont perceptibles à l'oeil nu, ajoute le médecin : « c'est une maladie qui a des signes dermatologiques. Et ce ne sont pas des signes qu'on peut créer. Si vous avez des éruptions cutanées, c'est-à-dire au niveau de la peau, c'est un signe matériel et visible. C'est moins compliqué que le cas des virus ». Et de poursuivre : « actuellement nous sommes en train de faire des formations sur la gestion des rumeurs et qu'on puisse donner de la bonne information.

Nous avons aussi initié un système de gestion de l'incident qui nous permet, avec les différents sectoriels, de mettre en place des dispositifs pour contrôler les flux d'informations, de les vérifier et de prendre les mesures adaptées à chaque niveau que ce soit au niveau frontalier ou de la communauté ou encore au niveau des structures de santé ». Dr Camara ajoute que « la guerre se prépare en temps de paix et raison pour laquelle nous avons identifié des structures de santé de référence même si jusque-là, on n'a aucun cas positif dans la région de Sédhiou ».

La surveillance civilo-militaire en zone de frontière engagée !

En raison de la position géographique qui limite la région de Sédhiou à d'autres pays, un plan de contingence est déjà élaboré pour toute riposte éventuelle, a rassuré le directeur régional de la santé de Sédhiou Dr Amadou Yéri Camara : « la surveillance va bon train et nous nous préparons à la prise en charge. Nous sommes conscients que nous faisons frontière avec des pays qui ont des cas et nous préparons un plan de contingence adapté et nous avons lancé un appel à nos partenaires » conclut-il.

De son côté, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives a tout aussi exhorté à une vigilance accrue surtout en zone de frontière de concert avec les forces de défense et de sécurité. Oumar Ngalla N'diaye a, en outre, indiqué que des rencontres de ce genre se tiendront jusqu'au niveau le plus déconcentré de la chaine du commandement territorial. A signaler que le Mpox est une maladie infectieuse zoonotique déclarée urgence sanitaire de portée internationale par l'OMS (Organisation mondiale de la santé).