Gabon: Déclaration de Presse de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Gabon (CSTG)

press conference

Travailleuses, travailleurs de la COMILOG, Chers compatriotes, La Confédération Syndicale des Travailleurs du Gabon (CSTG) saisie par ses affiliés se tient résolument aux côtés de ces derniers, notamment le Syndicat Libre des Travailleurs de COMILOG (SYLTRAC) et le Syndicat des Mines du Gabon (SYMIGA), ainsi que de la coalition des syndicats des travailleurs de la COMILOG, dans leur lutte pour la dignité et la justice sociale.

À l'approche de l'échéance des quinze jours francs, qui marque la fin de la période de la tentative de médiation à compter de la désignation du médiateur en l'occurrence le Ministre des Mines, nous appelons avec gravité les plus hautes autorités de notre pays que nous avions déjà saisies, y compris la PDG du Groupe ERAMET, à prendre leurs responsabilités.

Si aucune action n'est entreprise, dès le 26 septembre 2024, un mouvement de grève légitime pourrait mettre à l'arrêt la COMILOG, pierre angulaire de notre économie nationale. Les conséquences seraient désastreuses, non seulement pour l'économie, mais surtout pour les travailleurs et leurs familles.

Il est crucial de rappeler que ce combat n'est pas seulement une lutte pour des conditions de travail dignes, mais aussi pour la défense de l'image de marque de la COMILOG.

Les syndicats révèlent que depuis trop longtemps, cette image est ternie par les agissements d'un directeur général, qui, par sa cupidité et son arrogance, estime avoir la science infuse. Ce dirigeant a, par ses décisions autoritaires et méprisantes, piétiné le dialogue social, jeté le discrédit sur la gestion du personnel de l'entreprise, et dégradé le climat de travail. Ce n'est pas ainsi qu'une entreprise de cette envergure

%

doit être dirigée. Ce sont les travailleurs, par leur engagement et leur professionnalisme, qui portent encore sur leurs épaules la réputation de la COMILOG, malgré les turpitudes de ce management défaillant.

La CSTG dénonce avec force et vigueur cette gestion autocratique qui met en péril non seulement le bien-être des travailleurs, mais aussi l'image même de la COMILOG chiffonnée depuis cinq ans.

Aussi nous condamnons fermement les manœuvres de la direction visant à diviser les syndicats, à manipuler l'opinion publique, et à étouffer la voix des travailleurs. Le recours à des syndicalistes jaunes et aux tracts pour tenter de déstabiliser le collectif des syndicats est une stratégie qui nous semble vouée à l'échec. Nous observons que la détermination des travailleurs est plus forte que jamais, et leur unité est inébranlable !

Camarades travailleuses et travailleurs, la CSTG est à vos côtés.

Votre combat pour une entreprise plus juste, plus respectueuse de ses employés, est un combat pour l'avenir de tout le Gabon. Vous avez le droit et le devoir de défendre une entreprise qui, malgré tout, reste un fleuron de notre économie. Vous avez le droit de réclamer un management qui valorise le travail et respecte les droits des travailleurs. Non pas un management au faciès.

Nous appelons les autorités à intervenir immédiatement pour éviter une crise sociale et économique. La CSTG exige une médiation impartiale, qui place l'intérêt des travailleurs et l'image de la COMILOG au cœur des négociations. Il est temps de restaurer le dialogue social d'antan et de faire en sorte que la COMILOG redevienne une entreprise respectée, grâce à l'effort collectif de ceux qui la font vivre.

Travailleuses, Travailleurs de la COMILOG, votre lutte est légitime et vous n'êtes pas seuls.

La CSTG sera toujours à vos côtés pour défendre vos droits et l'honneur de notre pays. Ensemble, nous construirons un Gabon plus juste, plus solidaire, et plus respectueux des valeurs qui nous unissent.

Ensemble, nous vaincrons ! Pour la CSTG

P.O Le secrétaire confédéral chargé de la syndicalisation et des structures de base