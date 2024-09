Tunisie: «Marquardt» inaugure son usine au pays - 50 millions d'euros mobilisés pour l'industrie automobile de luxe

Avec un investissement de plus de 50 millions d'euros et une perspective de création de 1.500 emplois, cette nouvelle installation positionne «Marquardt» en tant que moteur de croissance dans l'économie tunisienne, tout en relevant les défis d'une industrie automobile en pleine mutation.

Le groupe allemand « Marquardt », leader mondial de la mécatronique, a officiellement inauguré sa nouvelle usine de production à El Fejja, en Tunisie. Ce projet ambitieux, qui s'inscrit dans la stratégie de développement de l'entreprise familiale en Afrique du Nord, vise à renforcer sa position dans le secteur de l'industrie automobile de luxe en produisant des panneaux de commande innovants pour des véhicules haut de gamme. Cette installation moderne et technologiquement avancée constitue une étape clé dans l'expansion internationale de « Marquardt ».

L'investissement total s'élève à plus de 50 millions d'euros, intégrant la construction de l'usine, les équipements de production et les machines ultramodernes. A l'horizon 2030, l'entreprise prévoit la création de 1.500 emplois, incluant des postes pour des ingénieurs, techniciens et opérateurs spécialisés. Noureddine Yakoubi, directeur général de « Marquardt », a souligné que l'engagement de l'entreprise envers l'excellence, ainsi que sa volonté d'anticiper les défis futurs, se concrétisent par l'intégration des technologies les plus avancées.

%

«Cette ambition prend forme avec la création d'un nouveau site de production ultramoderne, s'étendant sur 33.000 m². Ce site est spécialement conçu pour la fabrication de panneaux de commande de très haute qualité, destinés aux tableaux de bord des marques automobiles de prestige... Nous avons conçu cette installation avec les technologies de production les plus avancées, y compris une unité de peinture ultramoderne qui sera opérationnelle en juin 2025 », a-t-il précisé. Il a, également, souligné que ce site intégrera des activités telles que l'injection plastique, l'assemblage électronique et la fabrication de machines spéciales.

Un secteur stratégique pour la Tunisie

Pour sa part, Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie, a salué cette nouvelle réalisation, la qualifiant de « jalon important" pour l'industrie tunisienne. "Le succès de ce projet témoigne des compétences exceptionnelles du capital humain tunisien et de notre capacité à attirer des investissements étrangers de qualité », a-t-il affirmé. Le ministre a également mis en avant les avantages comparatifs de la Tunisie, tels que sa proximité avec l'Europe et ses accords de libre-échange, qui renforcent son attractivité en tant que site d'investissement.« L'Allemagne est un partenaire économique de premier plan pour la Tunisie. En 2023, les investissements directs allemands en Tunisie s'élevaient à près de 2,3 milliards de dinars, avec plus de 310 entreprises allemandes opérant dans le pays, créant plus de 91.000 emplois... Cette dynamique positive continue de croître, et nous sommes déterminés à faciliter davantage l'investissement étranger en simplifiant les démarches administratives et en assurant un environnement favorable à l'industrie », a ajouté Abdelhafidh.

Surmonter les défis mondiaux et anticiper l'avenir

De son côté, Dr Harald Marquardt, président du directoire du groupe « Marquardt », a souligné l'importance de cette nouvelle étape dans un contexte mondial incertain. «Nous vivons une période de bouleversements économiques et géopolitiques. Les marchés sont plus volatils que jamais, mais cela n'a en rien entamé notre détermination à innover et à investir dans l'avenir», a-t-il déclaré. En effet, Marquardt s'est engagé dans une transition vers l'électrification et la mobilité durable, deux axes essentiels pour répondre aux nouvelles exigences de l'industrie automobile. Cette transformation, bien que coûteuse et complexe, représente une opportunité stratégique pour l'entreprise. «Notre nouvelle usine en Tunisie est la preuve que nous choisissons d'affronter les défis plutôt que de les éviter», a ajouté Dr Marquardt.

Le soutien de l'Allemagne à l'industrie automobile en Tunisie

Massen-Krupke, Chef de Mission Adjointe à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, a rappelé l'engagement historique des entreprises allemandes dans le pays, soulignant l'importance de la coopération économique bilatérale. «L'industrie automobile est l'un des secteurs phares des investissements allemands en Tunisie, et «Marquardt» est un exemple concret de cette collaboration fructueuse», a-t-elle déclaré. Elle a également noté que la proximité géographique entre la Tunisie et l'Europe constitue un atout majeur pour le développement de partenariats industriels durables. «Malgré les défis globaux, notamment la pandémie du Covid-19 et l'instabilité économique, les entreprises allemandes, dont « Marquardt », continuent de croître et d'investir en Tunisie.

Ce dynamisme est particulièrement visible dans le secteur de l'automobile, qui se prépare activement à la transition vers l'électrification des véhicules», a ajouté Massen-Krupke. L'inauguration de cette nouvelle usine représente une avancée significative non seulement pour «Marquardt», mais également pour l'industrie tunisienne et la coopération tuniso-allemande. Avec la création de milliers d'emplois, le transfert de technologies de pointe et un engagement en faveur de la mobilité durable, ce projet souligne l'importance de l'investissement direct étranger dans le développement économique de la Tunisie. Les entreprises allemandes présentes sur le sol tunisien, telles que « Marquardt », ne se contentent pas de générer des emplois, elles participent également à la formation professionnelle et à l'amélioration des compétences locales, assurant ainsi une croissance soutenue pour les années à venir. « L'avenir de l'industrie automobile en Tunisie est prometteur, et nous sommes fiers d'y contribuer », a conclu Massen-Krupke.