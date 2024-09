Les chefs Sahla et Amine ont proposé aux jurys populaire et technique une belle assiette de couscous -- montagne et mer -- baptisée « Kosksina » (notre couscous, en français) à base de fruits de mer (calamar, poulpe, crevette, moules et seiche), de crépine d'agneau et d'épinards, le tout relevé d'épices (cubèbe, boutons de roses de Damas et cannelle).

Dans le cadre de la 27e édition du Cous Cous Fest, le festival international d'intégration culturelle, qui a dressé son chapiteau, à San Vito Lo Capo, en Sicile, dans le sud de l'Italie, du 20 au 29 septembre avec comme slogan -- «Les graines de la paix» --, dix équipes participent au championnat du monde de couscous 2024.

Le couple tunisien Sahla & Amine Marrakchi ont ouvert, hier soir, à 18h, le bal de cette compétition face au chef russe Evgeniy Romanov, au théâtre BIA..

Chefs Sahla et Amine ont proposé aux jurys populaire et technique une belle assiette de couscous -- montagne et mer -- baptisée « Kosksina » (notre couscous, en français) composé d'un assortiment de fruits de mer (calamar, poulpe, crevette, moules et seiche), de crépine d'agneau et d'épinards, le tout relevé d'épices (cubèbe, boutons de roses de Damas et cannelle).

De son côté, le chef russe a proposé un couscous de boeuf Stroganov* (Gowjadina Stroganov) que le jury populaire lui a donné une note de 9,13 contre seulement 8,41 pour le couscous tunisien.

Maintenant, les Tunisiens doivent attendre les résultats des quatre autres rencontres programmées demain et après-demain ainsi que la note du jury technique pour se classer dans le top 3 du classement final et se qualifier pour la finale.

Outre la Tunisie et la Russie, 7 autres et un trio représentant l'ONG «Médecins sans frontières» seront en compétition sur le théâtre Bia pour préparer des recettes de couscous avec des ingrédients typiques de leurs terroirs : Chine (Giulia Liu et Zuo Cuibing, Érythrée (Biniam Sagai), Israël (Tze'ela Rubinstein et Mauro Galigani), Italie (Antonino Ingargiola), Maroc (Chaoui Hanae et Mourad Dakir), Médecins sans frontières (Cesare Battisti, Davide Politi et Mbaye Mbow), Palestine (Shady Hasbun et Samia Sowwan) et Ukraine (Hanna Yefimova).

Un jury technique, composé de chefs renommés, de journalistes, de blogueurs et d'experts en cuisine, ainsi qu'un jury populaire, plongent dans la dégustation des plats et attribuent des prix aux plus originaux.

La meilleure présentation et le meilleur couscous

Le jury technique du Championnat du monde de Couscous sera dirigé par Oscar Farinetti , l'entrepreneur primé qui a fondé d'importantes entreprises telles que Unieuro et Eataly, apportant une approche innovante en matière d'affaires et de durabilité.

L'équipe d'experts comprend Hugo McCafferty, journaliste indépendant, collaborateur de journaux internationaux ; Sara Partecipa, de La Cucina Italiana; Emiliano Sgambato, de Il Sole 24 Ore; Chiara Maci, blogueuse et présentatrice de télévision; Vincenzo Piscopo , de Banjiai Italia, maison de production de programmes tels que Masterchef et L'Isola dei Famous ; Laura Maragliano, directrice de Sale e Pepe ; Annalisa Cavaleri, journaliste et enseignante à l'Iulm de Milan; Samira Driouich, cheffe, influenceuse et blogueuse; Antonio Scuteri, coordinateur d'Il Gusto Repubblica ; Giovanni Torrente, chef historique de San Vito.

Les courses du Championnat du monde ont lieu au Théâtre Bia sur la Piazza Santuario. Il est possible d'assister depuis la place et de suivre les débats sur écran géant. Pour déguster les plats du concours et voter en tant que jury populaire, vous pouvez acheter un billet pour accéder aux concours.

Depuis 17 ans maintenant, Bia -- une entreprise italienne spécialisée dans la commercialisation du couscous industriel -- parraine cet événement pour la promotion de la culture du couscous, de la paix et de l'intégration culturelle.

Avec l'Italie, la Tunisie, co-détient le record du palmarès de cette compétition avec 5 titres de champion du monde (1998, 2000, 2004, 2010 et 2018) et part à la conquête d'un sixième sacre sur les terres siciliennes.

*Boeuf Stroganov ou boeuf Stroganoff: une recette traditionnelle de la cuisine russe créée par le chef français André Dupont : un ragoût de viande de boeuf mariné, sauté, puis braisé avec une sauce à la crème smetana ou de crème aigre, de moutarde, de paprika, d'oignons, et de champignons. Cette recette classique de la cuisine russe, est à ce jour répandue dans le monde entier sous de nombreuses variantes.