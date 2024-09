Tunisie: 'Toiles olfactives' à la galerie de la librairie Al Kiteb - Mémoire de fragrances, mémoire de l'intime

«Toiles Olfactives» n'est pas seulement une exposition d'art visuel, mais une invitation à plonger dans un dialogue profond entre nos sens et nos émotions.

Du 30 septembre au 31 octobre 2024, la galerie annexée à la librairie Al Kiteb accueillera une exposition unique en son genre intitulée «Toiles Olfactives», inspirée du célèbre roman «Le Parfum» de l'auteur allemand Patrick Süskind. Cette exposition immersive allie le monde de l'art visuel et celui des fragrances pour créer une expérience multisensorielle qui ne manquera pas de marquer les esprits. Inspirée par «Le Parfum», l'exposition plonge les visiteurs dans l'univers de Jean-Baptiste Grenouille, protagoniste doté d'un sens olfactif exceptionnel dans la France du XVIIIe siècle. Ce personnage, en quête de la fragrance parfaite, incarne une exploration de thèmes profonds comme l'obsession et la quête de la perfection. Toutefois, «Toiles Olfactives» choisit de se concentrer sur les aspects plus lumineux de cette histoire, explorant le pouvoir des odeurs à évoquer des souvenirs et des émotions profondes.

Pour rendre cette expérience artistique encore plus immersive, chaque oeuvre d'art, qu'il s'agisse de peintures, de sculptures ou de photographies, sera accompagnée d'une fragrance soigneusement sélectionnée par une maison de parfums tunisienne. Ces parfums complètent les œuvres en évoquant des émotions spécifiques ou des souvenirs liés aux thèmes abordés par les artistes. En mêlant images et odeurs, l'exposition permet de renforcer l'impact des créations artistiques par l'éveil des souvenirs olfactifs. Les visiteurs pourront ainsi se retrouver face à une toile représentant un marché estival, tout en étant enveloppés par des effluves épicés qui rappellent la chaleur et la vivacité de cette scène. Ou bien encore, une sculpture inspirée par des souvenirs d'enfance, accompagnée d'un parfum doux qui ravive des moments passés.

%

Au cœur de cette démarche, l'exposition met en avant une réflexion sur le lien intime entre les odeurs et la mémoire. Un simple parfum familier peut instantanément transporter une personne dans un souvenir lointain, ravivant des émotions souvent enfouies. Les artistes exposés dans «Toiles Olfactives» ont cherché à capturer ces moments particuliers à travers leurs œuvres. L'idée de l'olfaction comme pont vers le passé est centrale, offrant une nouvelle manière de percevoir l'art, en élargissant la palette sensorielle au-delà du visuel pour y inclure l'odeur.

«Toiles Olfactives» n'est pas seulement une exposition d'art visuel, mais une invitation à plonger dans un dialogue profond entre nos sens et nos émotions, où l'art et l'odeur se rencontrent pour susciter des réminiscences et des réflexions. Il s'agit d'une véritable exploration des émotions qui souligne comment l'odorat, souvent négligé, peut jouer un rôle crucial dans nos vies et nos souvenirs.