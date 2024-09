Tunisie: Séminaire tuniso-polonais sur les TIC - Vers une coopération bilatérale plus efficace

Une mission économique multisectorielle se rendra en Pologne du 4 au 7 décembre prochain, en vue d'assister à un forum de coopération à Varsovie, et prospecter des opportunités de coopération en B2B dans plusieurs secteurs d'activité.

La Conect international et l'ambassade de la République de Pologne à Tunis ont organisé, hier à Tunis, un séminaire sur le thème : « Pologne - Tunisie : Perspectives de la coopération dans le secteur des nouvelles technologies ». L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadrice de Pologne en Tunisie, Mme Justyna Porazińska, de Mme Salma Elloumi, vice-présidente de Conect International, des représentants de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce, Paih, et d'hommes et femmes d'affaires tunisiens, ainsi que des représentants d'entreprises privées polonaises.

Jusqu'à un passé récent, la coopération entre la Tunisie et la Pologne était pour le moins timide, alors que le potentiel à exploiter pour les deux pays est assez important. C'est ce qu'a relevé l'ambassadrice de Pologne, lors de son allocution. En effet, en donnant un aperçu de l'évolution de l'économie en Pologne, Mme Justyna Porazińska a passé en revue les avancées réalisées par son pays dans les secteurs liés aux nouvelles technologies. Et d'ajouter : « Notre transformation nous a pris du temps et a été douloureuse dans quelques secteurs.

D'abord, il a fallu choisir nos priorités et à l'époque c'était notre accès à l'Union européenne. Nous nous sommes focalisés également sur notre voisinage. Maintenant, les progrès réalisés en matière de développement économique nous ont permis de sortir un peu de cette focalisation sur l'Europe et chercher de nouveaux partenaires. Avec cet événement aujourd'hui, qui est le deuxième avec la Conect, outre la participation d'une délégation polonaise à la Fita et à l'événement de la Fipa et l'UE, on redémarre cette coopération avec la Tunisie » se félicite la diplomate.

Vers l'évolution du partenariat économique

Les échanges commerciaux entre les deux pays sont, en effet, en nette évolution chaque année. Un signe qui ne trompe pas de l'évolution d'un partenariat économique efficace. Les relations politiques et socioculturelles sont très bonnes, fait remarquer Mme Porazińska. Aussi, le nombre de touristes polonais évolue, notamment après la pandémie de covid-19.

Parmi les points forts de l'économie polonaise, c'est sa diversification, ce qui permet de donner un élan important à la coopération bilatérale.

Toutefois et parmi les secteurs privilégiés, l'agriculture, les technologies, les industries, et la santé. L'ambassadrice ajoute en substance qu'il faudra avoir une meilleure compréhension des perspectives des deux parties, ce qui aura pour effet de stimuler la coopération bilatérale. « Nous en tant qu'ambassade, ajoute-t-elle, avec l'Agence de promotion des investissements et des échanges commerciaux, nous essayons de faciliter les échanges entre les deux parties sur des bases solides et fiables pour déclencher une relance effective des relations qui remontent à très loin ».

Une abondance des ressources humaines de qualité

Pour leur parts, les deux représentants de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce, MM. Maciej Pawl̸owski et Maciej Wnuk ont présenté les avantages dont dispose la Pologne en matière d'investissements et de coopération commerciale, ainsi que les avancées des nouvelles technologies et de développement de solutions technologiques pour plusieurs produits dont les Green-Tech, la cybersécurité, la fin-Tech, le gaming et l'intelligence artificielle.

Des secteurs qui sont en pleine croissance en Pologne. Ce qui laisse présager une coopération intéressante pour les entreprises spécialisées tunisiennes. Dans cet ordre d'idées, M. Karim Ahras, membre du bureau exécutif de Conect international, a insisté sur la qualité des ressources humaines dont dispose la Tunisie. Aussi, a-t-il indiqué qu'en dépit de l'exode des ingénieurs et développeurs informatiques tunisiens, la Tunisie peut garantir une coopération avec les entreprises polonaises grâce à son positionnement stratégique, une abondance des ressources humaines de qualité, et un écosystème favorable, notamment avec un secteur privé développé et une infrastructure en voie de développement.

Un conseil d'affaires tuniso-polonais

« Nos solutions et nos ingénieurs sont de qualité et moins chers que ce qui existe en Europe. Cela peut être un autre atout pour renforcer une coopération bilatérale ou multilatérale avec la Pologne », a-t-il souligné. Ahras a, par ailleurs, estimé qu'il faudra mettre en place une vision et une stratégie complète et effective pour développer davantage les nouvelles technologies, avec des villes intelligentes...

Relevant la question des villes technologiques, Ahras q indiqué qu'il a été décidé d'en faire une dizaine en 2013, mais aucune n'a vu le jour jusque-là. Dans ce sens, il a proposé de bâtir, dans le cadre d'une coopération avec les Polonais, une ville intelligente pilote. De même, il a énuméré les possibilités de collaboration dans le domaine de la santé, au vu du potentiel existant dans les deux pays.

Aussi, a-t-il proposé de lancer un conseil d'affaires tuniso-polonais. La nécessité d'avancer rapidement dans certains projets de développement technologique afin de rattraper le temps perdu jusque-là a été en outre préconisé.

Il semble que la proposition de créer un conseil d'affaires tuniso-polonais serait évoqué lors de la prochaine mission économique en Varsovie. Une voie garantie afin d'optimiser les relations bilatérales.