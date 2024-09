Tunisie: Concert de Daniela Pes, le 1er octobre 2024, au Cinéma Théâtre - Le Rio Un talent très éclectique

Originaire de la Gallura, une région historique du nord-est de la Sardaigne, l'artiste s'impose sur la scène musicale sarde en tant que chanteuse, instrumentiste et exploratrice de la musique électronique dans ses différents aspects.

Le Cinéma Théâtre Le Rio abrite, le 1er octobre 2024, un concert de Daniela Pes, une chanteuse-compositrice-interprète et musicienne italienne qui allie dans sa musique les sonorités électroniques à la musique traditionnelle de la Sardaigne. Ce spectacle marquera le début d'une série de concerts organisés par l'Institut culturel italien de Tunis qui seront consacrés à la découverte de la nouvelle scène musicale italienne.

Originaire de la Gallura, une région historique du nord-est de la Sardaigne, Daniela Pes, née en 1992, s'impose sur la scène musicale sarde en tant que chanteuse, instrumentiste et exploratrice de la musique électronique dans ses différents aspects, révélant un talent très éclectique. Son premier album «Spira» sorti en avril 2023, et dans sur lequel elle s'est investie pendant les trois dernières années, est une compilation de ses diverses expériences musicales.

Son parcours atypique inclut une licence en chant jazz au Conservatoire de Sassari et une participation aux Séminaires Estivaux de Nuoro Jazz dirigés par Paolo Fresu (qui la propulsent sur des scènes telles que Time in Jazz et le Festival de la Harpe à Rio de Janeiro). Son travail lui a valu différents prix à l'instar du prestigieux Andrea Parodi de 2017 (récompensant la critique, le jury international, la meilleure musique, et l'arrangement le plus réussi) ainsi que les prix de la meilleure musique et le Nuovoimaie à Musicultura en 2018. Grace à son album «Spira», elle a décroché le Targa Tenco du Meilleur Opera Prima. Le Targa Tenco étant considéré comme l'un des prix les plus prestigieux de la musique italienne, décernée chaque année depuis 1984 par le Club Tenco.