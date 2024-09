Sénégal: Ouverture à Diamniadio d'une conférence des recteurs et présidents d'institutions d'enseignement supérieur

Diamniadio — L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio abrite une conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux d'institutions d'enseignement supérieur, à l'initiative du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest (REESAO).

"Cette conférence ne reflète pas seulement l'engagement de notre institution, mais aussi celui de l'ensemble de notre nation pour le rayonnement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest", a dit le recteur de l'UAM, Pr Ibrahima Cissé, jeudi, à l'ouverture de la rencontre à Diamniadio.

En effet, le Sénégal, à travers ses institutions académiques, ses autorités et ses partenaires, s'affirme une fois de plus comme un acteur central dans la promotion de l'excellence éducative, a relevé le recteur devant ses pairs, venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée et du Togo.

"C'est alors une fierté nationale que d'accueillir cet événement, qui témoigne de notre capacité à fédérer les énergies et à offrir un cadre d'échanges propice à l'innovation et à la coopération régionale", a souligné le Pr Cissé.

La rencontre est axée sur le thème "L'hybridation pédagogique : enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité".

Le recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow considère que ce thème est non seulement "d'une grande pertinence, mais également d'une actualité brûlante". "Au-delà des défis techniques et institutionnels, dit-il, l'hybridation pédagogique soulève également des questions éthiques et sociales."

%

"Nous devons veiller à ce que cette transformation ne crée pas de nouvelles inégalités, mais au contraire, contribue à réduire les écarts d'accès à une éducation de qualité", a souligné le recteur de l'UAM.

L'universitaire estime qu"'il est impératif que nos politiques éducatives prennent en compte les réalités socio-économiques de nos pays et veillent à ce que chaque étudiant, quel que soit son milieu d'origine, puisse bénéficier des avancées pédagogiques que nous mettons en place".

La conférence de trois jours qui prend fin samedi, offre "une occasion unique de réfléchir collectivement sur les enjeux de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest", selon le REESAO.

Les échanges, les partages d'expériences, et les débats qui en découleront seront "essentiels pour orienter nos actions futures", déclarent les membres du réseau dans leurs différentes interventions.