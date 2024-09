Tunisie: En savoir plus sur la formation professionnelle - Une caravane itinérante dans les régions

On n'a cessé de se targuer d'avoir, toujours, un dispositif de formation professionnelle à fort potentiel d'employabilité qui s'ouvre sur un marché du travail aussi prometteur. Pourtant quasiment saturé, il aurait, de plus en plus, besoin de jeunes compétences qualifiées. Que manque-t-il, alors ?

A longueur de temps, on le répète souvent, tel un mantra, que ce secteur demeure une voie de succès et un tremplin d'emploi, où chacun peut trouver son compte. Cela aurait pu être une vérité qui puise dans la réalité. Mais, faute de communication promotionnelle plutôt rapprochée et de sensibilisation sur les débouchés et perspectives possibles, jeunes stagiaires et diplômés ne savent rien de cet atout majeur, étant restés sur leur faim. Sans accompagnement ni suivi, il leur a fallu du temps pour être réintégrés dans le marché d'emploi.

Ouverture sur son environnement

Certes, la formation professionnelle a beaucoup changé, au fil des ans, faisant office d'un vivier de savoir et d'apprentissage sur le tas, généralement alterné par l'exercice pratique au sein de l'entreprise. Mais elle n'a jamais été aussi accessible et proche aux jeunes postulants, ceux désirant s'y inscrire. Aujourd'hui, l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (Atfp) semble vouloir sortir de ses locaux étroits pour aller rejoindre ses apprenants potentiels, loin des murs de la capitale et ses périphéries. S'agit-il d'une nouvelle initiative d'ouverture sur son environnement lointain ?

%

C'est à partir d'aujourd'hui, vendredi, que l'Atfp, véritable locomotive du secteur, oeuvrant sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, s'est lancée dans une campagne de médiatisation de ses prestations, ses postes disponibles et l'information sur les filières et spécialités qu'elle offre pendant chaque session, à savoir celles de septembre et de février. C'est du porte-à-porte, en quelque sorte.

Ainsi, son action sur le terrain consiste à organiser une caravane itinérante qui parcourra les régions intérieures du pays. L'objectif étant essentiellement de rapprocher le dispositif de la formation des zones défavorisées, celles dépourvues des ressources et des informations requises liées au secteur. Cette vaste campagne tous azimuts aura également à apporter l'aide nécessaire aux jeunes postulants désirant s'inscrire dans les diverses spécialités de formation enseignées.

Tournée dans les régions

En effet, un calendrier chronologique de visites est déjà établi, réparti sur une dizaine de jours, allant d'aujourd'hui jusqu'au 8 octobre prochain. Aujourd'hui, la caravane de formation itinérante débarquera, à partir de 9h30, à Kébili, au sud de la Tunisie. Puis, les rendez-vous se succèdent, non stop, à Gabès, à Kairouan, à Monastir, à El Jem (Mahdia) et à Nabeul. Le 4 octobre, la caravane reprendra son chemin vers le reste des régions, en s'arrêtant à Tunis, ensuite le 7 du même mois au Kef, pour, enfin, arriver, le lendemain à Kasserine.

Au programme de cette tournée, lit-on dans le communiqué de l'Atfp, des séances de conscientisation, ateliers de travail interactifs, exposition des spécialités disponibles dans les centres de formation, ainsi que des services de renseignement et d'orientation des jeunes demandeurs sur les procédures d'inscription et d'accès à la formation professionnelle. En fait, la caravane ne s'arrêtera pas en si bon chemin, l'Atfp aura beaucoup à faire pour polariser autant de jeunes postulants.