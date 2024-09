Tunisie: Championnat national / 2e journée - USM-ESS (1-0) - La victoire du coeur !

Les Usémistes, plus efficaces, se sont imposés logiquement devant des Étoilés qui ont un mal fou à aller jusqu'au bout de leurs actions. Une victoire du coeur venue faire oublier aux supporters usémistes l'élimination amère en Champions League.

USM : Hlaoui, Zeguei, Miladi, Soltani, Ghorbel, Orkuma, Hadj Ali (Azouz 75'), Jbali, Jafeli (Mannai 75'), Harzi (Ganouni 89') et Mastouri (Khélifa 89').ESS : Jemal, Hnid, Dagdoug, Camara (Kante 75'), Ben Ali, Chouchane, Ben Choug (Smichi 52'), Gbo (Abid 52'), Karoui (Ghedamsi 75'), Aouani ( Chihi 65') et Chawat.

Éliminés par le MC Alger en Ligue des champions, les Monastiriens ont replongé, hier, dans l'ambiance du championnat national en accueillant les Etoilés en match comptant pour la 2e journée. Un match que les hommes de Mohamed Sahli voulaient gagner à tout prix pour faire oublier à leurs supporters la déception de l'élimination en Ligue des champions.

Pour ce faire, il fallait opter pour un jeu orienté vers l'offensive. La première occasion des Monastiriens a été enregistrée à la 11' quand Hazem Mastouri tenta un tir de la tête, mais il rata le cadre.

Plus entreprenants, les attaquants monastiriens ont pesé lourdement sur la défense étoilée au point qu'Ahmed Jafeli a poussé Houssem Ben Ali à commettre l'irréparable en le fauchant en pleine surface de réparation. Sans hésitation, l'arbitre accorda un penalty, transformé par Aymen Harzi d'une jolie frappe dans la lucarne (25').

A partir de cet instant, les Etoilés ont subi le rythme imposé par leur hôte qui allait user de l'arme de la balle arrêtée pour tenter de doubler la mise, à l'image de la reprise de Moez Hadj Ali, sur un corner, qui passa à côté du deuxième poteau (30').

Et les Usémistes de préserver leur précieux avantage jusqu'au moment de rejoindre les vestiaires pour la mi-temps.

Rien ne sert de courir...

De retour des vestiaires, le coach étoilé, Hamadi Daou, a effectué deux changements simultanés après seulement 7 minutes, à la recherche de nouvelles solutions offensives en alignant Nizar Smichi et Oussema Abid respectivement à la place Fedi Ben Choug et Cédrik Gbo. D'autres changements ont suivi pour apporter de la fraîcheur et de l'efficacité à la ligne d'attaque. En vain. Et c'est Mohamed Sahli, qui a également entrepris des changements, de garder un palier en dessus sur son adversaire.

Les Monastiriens auraient même pu alourdir la note si certains tirs étaient cadrés, à l'instar de l'action entamée de la droite par Ahmed Jafeli dont le centrage a été repoussé par la défense monastirienne (68').

Du côté étoilé, Oussama Abid a raté la balle du match quand il a repris mollement de la tête alors qu'il se trouvait tête-à-tête avec le portier usémiste, Hlaoui (87').

Pour les Etoilés, courir derrière la balle n'a finalement servi à rien, car à la base ils manquaient de perspicacité dans les 30 derniers mètres. Quant aux Monastiriens, plus entreprenants et plus déterminés, ils ont remporté une courte, mais précieuse victoire. La victoire du coeur après l'élimination amère en Ligue des champions. C'est aussi une victoire logique.