Le ministre des A.E participe à la réunion ministérielle du G20.

La Tunisie soutient toutes les propositions autour de la réforme du système financier international, a déclaré, hier, à New York, le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, rappelant, l'appel du Président de la République, Kaïs Saïed, lancé lors du Sommet de Paris 2023 en faveur de la signature d'une nouvelle Charte financière internationale, selon les principes de transparence, de justice et de solidarité.

Lors de sa participation à la réunion ministérielle regroupant le Groupe des 20 (G20) en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient actuellement à New York, le ministre a aussi évoqué la hausse de la dette dans plus de 50 pays sous-développés, insistant sur la nécessité d'élaborer de nouveaux mécanismes pour traiter les dettes souveraines.

Dans le même sillage, le ministre a estimé que les mécanismes et les organisations internationales créées depuis plus de 80 ans sont devenues inefficaces et ont besoin de réformes profondes.