Tunisie: Championnat national / 2e journée - ST-ESM (1-0) - Le Stade rebondit

Les Stadistes ont renoué avec le succès en championnat contre une accrocheuse formation de Metlaoui.

Ligue 1 - 2e journée - Mise à jour. ST-ESM (1-0). Match à huis-clos. But d'Oumarou (37'). Stade Hedi Enneifer. Arbitrage de Houssem Boularess assisté de Thameur Souissi et Wassim Hannachi. Quatrième arbitre: Montassar Belarbi. Assesseur des arbitres: Houssine Weld Hmid. Avertissements: Sajed Ferchichi, Maher Kanzari et Khalil Ayari. Exclusion de Zied Berrima.ST: Sami Hlal (capitaine), Hedi Khalfa, Marouen Sahraoui, Adem Arous, Nidhal Laifi, Mugisha Bonheur, Youssouf Oumarou, Amath Ndao (Khalil Ayari), Sajed Ferchichi (Zied Berrima), Sadok Kadida (Youssef Saafi), Bilel Mejri (Youssef Touré).ESM: Abdelmouhib Chamakh, Hamdi Ben Hlal, Mounir Jelassi, Yosri Arfaoui, Ahmed Salem Mazhoud, Haithem Mhamdi (capitaine), Cherif Bodian, Diame Pape Mohamed (Mohamed Amine Ammar), Ouled Bahia Ahmed (Ahmed Bouassida), Mohamed Sadok Ngazou. Nassim Chachia.

Après son élimination en second tour préliminaire de C3 face à l'USMA, malgré un match retour plus que correct, les Stadistes ont donc dit adieu à l'Afrique cette saison. Une élimination au goût d'inachevé certes, mais il fallait en l'état couper court avec les regrets et se projeter désormais sur la L1. Qu'à cela ne tienne, à la réception de l'Etoile Sportive de Metlaoui hier, un adversaire qui restait sur un succès mérité contre l'AS Soliman, le ST de Maher Kanzari, «roulé dans la farine» après son match inaugural, perdu sur tapis vert face à l'ES Zarzis, se devait forcément de se rebeller et se révolter.

De prime abord, le coach a opté pour un nouveau pan de jeu et un rajeunissement du onze rentrant. En 4-1-2-3, le Stade a évolué avec son habituel quatuor défensif, mais plus haut, Bonheur a été la seule sentinelle axiale, juste derrière, Ndao et Oumarou, alors que Kadida a pris l'aile droite, Ferchichi le couloir gauche et Mejri la pointe. Enfin, un point à signaler, Kanzari a fait confiance, d'entrée, à des jeunes de moins de 20 ans, Arous, toujours dans l'axe, Sadok Kadida comme attaquant de pointe et Sajed Ferchichi sur l'aile gauche.

Après un round d'observation, le Stade se rue devant. 10' de jeu, le tir d'Oumarou est bloqué par Abdelmouhib Chamek. Le Stade donne le tempo et annonce la couleur. Par la suite, à la 22', le coup de casque de Bilel Mejri est intercepté par le portier des Miniers, Abdelmouhib Chamekh. 37', le Stade ouvre le score. Après une première intervention du gardien de l'ESM sur Sajed Ferchichi, Oumarou profite de l'opportunité face à des buts inoccupés. 41', l'ESZM sort de sa coquille, enfin. Mohamed Sadok Ngazou sort de sa boîte mais sa frappe passe au-dessus de la barre transversale du gardien Sami Hlal.

Le stade tient bon

Pause à présent. De retour des vestiaires, l'ES Metlaoui du coach Imed Ben Younès avance d'un cran, et à la 52' la frappe de Cherif Bodian fuse au-dessus des bois stadistes. Vers l'heure de jeu, le Stade réagit par Sajed Ferchichi dont le tir n'est pas cadré Cependant, à la 75', à peine incorporé, Berrima voit rouge et le Stade jouera désormais à dix. Pas de quoi indisposer le ST cela dit. Le onze bardolais va gérer son avance et prendre trois points au bout du compte. Place à présent au derby face à l'EST, dimanche, un match qui devrait situer le véritable niveau du Stade Tunisien.