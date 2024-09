Tunisie: Journées Musicales de Carthage - En soutien à la Palestine, l'édition 2024 reportée à janvier 2025

L'édition 2024 des Journées musicales de Carthage (JMC) vient d'être reportée à l'année suivante, du 18 au 24 janvier 2025, a annoncé, ce mercredi, l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca), après consultation du comité directeur de l'événement.

Le report de cette édition intervient après deux ajournements successifs cette année, en solidarité avec le peuple palestinien. Initialement prévues du 20 au 27 janvier 2024, puis repoussées à mai, les JMC verront donc leur 9e édition décalée d'une année entière. Malgré ce contretemps, l'enthousiasme des artistes et du public ne devrait pas faiblir, tous étant impatients de retrouver ce rendez-vous incontournable de la musique arabe et africaine. Le festival s'annonce déjà prometteur avec une programmation diversifiée.

Sur les 175 candidatures venant d'ici et d'ailleurs, 21 ont été sélectionnées, dont 11 tunisiennes. De quoi offrir un aperçu captivant des talents émergents et confirmés de la scène musicale régionale. Depuis leur création en 2009, les JMC ont connu un parcours mouvementé. Après plusieurs éditions annulées entre 2011 et 2014, puis en 2020 et 2022, le festival a su se réinventer. Les deux dernières éditions se sont déroulées sans compétition, d'abord en mode hybride en 2021, puis en présentiel en 2023, sous la direction artistique de Dorsaf Hamdani.

Malgré ces défis, les JMC restent fidèles à leur vocation : mettre en lumière la création musicale innovante sous toutes ses formes en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe. Elles offrent une plateforme unique aux artistes solos et aux groupes, tous genres confondus. D'ici janvier 2025, les organisateurs s'attelleront, donc, à préparer une édition qu'on espère à la hauteur des attentes et qui marquera le retour tant attendu de ce rendez-vous musical incontournable.