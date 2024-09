Nigeria: Journée nationale de protestation contre la politique économique du gouvernement

Abuja — Plusieurs groupes de la société civile nigériane ont appelé à une « Journée nationale pour la survie » le 1er octobre. Cette date a une haute valeur symbolique car elle coïncide avec le 64ème anniversaire de l'indépendance du Nigeria.

L'initiative a été présentée à la presse le 26 septembre à l'International Press Centre, Ogba, à Lagos par Hassan Taiwo Soweto, coordinateur national de l'Education Rights Campaign (ERC), l'une des organisations de la société nigériane opposée à la politique économique lancée par le Président Bola Tinubu, qui avait déjà fait l'objet d'une manifestation de dix jours au mois d'août, organisée sur les médias sociaux avec le hashtag #EndBadGovernance (voir Fides 1/8/2024).

Les organisateurs de la journée de mobilisation appellent le gouvernement à « dire non aux politiques néolibérales du Fonds monétaire international (FMI), à rétablir les prix des carburants et les tarifs de l'électricité à leur niveau d'avant le 29 mai 2023, à faire fonctionner les raffineries appartenant au gouvernement pour garantir des produits pétroliers abordables, à réduire les prix des denrées alimentaires et à soutenir les agriculteurs pour garantir une production alimentaire durable ».

Elle demande également la libération inconditionnelle des manifestants et des journalistes arrêtés lors des manifestations du mois d'août, la lutte contre l'insécurité, notamment en apportant un soutien adéquat aux soldats et aux policiers, l'adoption d'un salaire minimum et la réduction des salaires élevés des hauts fonctionnaires.

%

« Nous appelons le peuple nigérian, les organisations progressistes, les groupes communautaires, les syndicats, les syndicats d'étudiants et les groupes de jeunes à descendre dans la rue le 1er octobre pour protester et manifester pacifiquement. L'action du 1er octobre est un avertissement urgent et un appel à l'administration Tinubu pour qu'elle réponde immédiatement à nos demandes. Si nos demandes ne sont pas satisfaites, d'autres manifestations suivront lors de la « Journée nationale de la survie », a déclaré M. Soweto. Il a ajouté : « Nous avons besoin d'une autre façon de gérer notre pays, une façon qui garantisse que la richesse nationale serve à répondre aux besoins de tous et non à satisfaire la cupidité de quelques-uns.

Les revendications présentées par les organisateurs de la « Journée nationale pour la survie » sont à mettre en relation avec la corruption endémique du pays, l'un des plus riches d'Afrique grâce à la production de pétrole. Une richesse gaspillée en mille ruisseaux, qui a alimenté la dette extérieure du pays. Face aux exigences des créanciers internationaux, le président Tinubu a lancé une politique économique axée sur l'augmentation des impôts et la réduction des subventions de l'État, qui a fortement dégradé les conditions de vie de la majorité des Nigérians.

Dans son discours à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Bola Tinubu a appelé les dirigeants mondiaux à envisager un « allègement global de la dette » pour le Nigeria et d'autres pays en développement afin de leur permettre de progresser sur le plan économique.

« Nous devons veiller à ce que toute réforme du système financier international comprenne des mesures globales d'allègement de la dette afin de permettre un financement durable du développement. Les pays du Sud ne peuvent pas réaliser de progrès économiques significatifs sans concessions spéciales et sans un réexamen du fardeau de leur dette actuelle », a déclaré M. Tinubu.