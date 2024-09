Afrique: Aucun combat n'est trop grand pour moi

communiqué de presse

Les 7 et 8 septembre 2024 resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis Habib Léon Mendy, Coordinateur du groupe local des volontaires de Greenpeace Afrique à Ziguinchor au Sénégal.

Dans le cadre de ces sessions de formation, nous avons eu le privilège de participer à de fructueux échanges avec les employés de Greenpeace Afrique. Nous avons discuté des prochaines étapes dans la lutte contre la dégradation de l'environnement au Sénégal. Cette rencontre a permis de faire émerger de nouvelles idées et a renforcé l'engagement de chacun face aux défis environnementaux.

L'objectif principal de ces séances de travail était de consolider les efforts des volontaires pour mener à bien la campagne sur la biodiversité, tout en formant une nouvelle stratégie pour contrer les défis posés par l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Je sais dire, je sais faire...

Nous avons beaucoup à donner autour de nous. Lors de cette rencontre, plusieurs volontaires ont partagé leurs expériences sur le terrain, notamment dans les zones rurales du Sénégal. Leurs témoignages ont souligné l'importance de la sensibilisation locale pour stopper la dégradation de l'environnement. Il faut attaquer le mal à la racine. Les solutions globales ne marcheront pas. Il faut au contraire concevoir des solutions locales pour répondre aux besoins spécifiques de nos communautés.

Au Sénégal, l'un des chantiers majeurs est la sensibilisation et le renforcement des capacités des femmes oeuvrant dans le secteur de la pêche. C'est pourquoi l'une des missions des volontaires de Greenpeace Afrique est de les former aux techniques du plaidoyer afin de leur permettre de mieux faire entendre leur voix tant sur le plan national qu'international.

Place à l'action

La réunion s'est conclue par l'élaboration d'un calendrier d'actions. Les volontaires ont convenu de se mobiliser en Octobre pour une campagne de nettoyage des plages, écoles et espaces publics. La confection de bancs écologiques et des conférences pour sensibiliser à la crise climatique sont également au programme.

En tant que jeune, je représente le présent et l'avenir de mon pays et de l'Afrique. Les questions environnementales sont cruciales pour moi et c'est avec fierté et conviction que je pose des actes concrets pour préserver mon environnement immédiat et la planète. Il y a quelques semaines, trente jeunes senegalais, ont perdu la vie en mer, partis à la recherche de meilleures conditions de vie en Occident.

C'est d'autant plus triste que je suis conscient du fort potentiel dont regorge le secteur de la pêche, qui mieux organisé, assurerait un travail décent à des milliers de senegalais. Ce drame parmi tant d'autres prouve à quel point les conséquences du changement climatique sont profondes et diverses, notamment sur les populations les plus vulnérables.

On le sait, bien que la contribution de l'Afrique au dérèglement climatique soit minime, notre continent reste celui qui en paie le prix fort. Cette réunion a renforcé l'engagement des volontaires, montrant une fois de plus que chaque action compte dans la protection de notre planète. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce mouvement, rejoignez-nous lors de notre prochaine action ! Aucun combat n'est trop grand pour nous.

Habib Léon Mendy, (Coordonnateur du groupe local de Ziguinchor), Luchelle Feukeng, Chargée de la Communication et du Storytelling, Greenpeace Afrique.