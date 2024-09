Afrique: À Abidjan, la Côte d'Ivoire accueille le premier Mondial de Maracana

La Mara'Monde, la toute première édition de la Coupe du monde de Maracana débute ce vendredi 27 septembre, jusqu'au 07 octobre à Abidjan. Le Maracana, c'est un football né en Côte d'Ivoire avec des règles bien spécifiques : des matchs à 6 contre 6 sur un terrain de hand-ball avec l'obligation de marquer dans la surface.

La cérémonie d'ouverture de la Mara'monde aura lieu ce vendredi 27 septembre au Palais des Sports de Treichville à Abidjan avant le tout premier match de la compétition Côte d'Ivoire-Belgique. Seize pays venant de quatre continents sont répartis dans quatre poules. Le Brésil, les États-Unis, la France, le Sénégal, ou encore le Burkina Faso sont représentés.

La première édition de la Coupe du Monde de Maracana aura la particularité de faire jouer trois générations sur le terrain, comme l'explique Mahamoudou Diaby, secrétaire général de la Fédération Ivorienne de Maracana et membre du comité d'organisation de la Mara'Monde. « Les trois catégories, les juniors, les seniors et les super seniors, vont jouer en même temps la compétition selon une répartition qui veut qu'il y ait sur le terrain : trois seniors, deux juniors et un super senior. C'est pour des raisons aussi d'intégration parce qu'on voulait que cela soit quelque chose de plus inclusif ».

Le Bénin pense au trophée

%

Le Bénin arrive en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambitions dans ce tournoi. Les Guépards démarrent la compétition ce samedi 28 septembre contre la Jamaïque et leur sélectionneur, Juste Fleury Dansou se montre très ambitieux. « On est très excités de découvrir la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, confie-t-il au micro de notre correspondant à Cotonou, Théphile Aza. L'équipe s'est préparée dans de meilleures conditions. Sur 12 joueurs, on a trois joueurs juniors (de 16 à 34 ans), six seniors (35 et 44 ans), et trois super seniors (45 ans et plus). Le Bénin étant l'une des nations phares du Maracana, elle a la prétention d'aller le plus loin possible et montrer de quoi on est capable. Pourquoi pas revenir avec le trophée.»

Trois mille cinq cents personnes par jour sont attendues dans les tribunes du terrain principal du Palais des Sports d'Abidjan, 2500 sur le deuxième terrain. Les fan zones seront également installées dans plusieurs communes du Palais. Les prix des tickets varient de 2 000 à 10 000 francs CFA. Selon la Fédération, la compétition devrait coûter près de 3,6 milliards de francs CFA.

La finale a lieu le 6 octobre. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, neuf fois champion d'Afrique sur dix éditions, fait figure de favori.

Les seize pays qualifiés

Groupe A : Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Belgique

Groupe B : Bénin, Guinée, France, Jamaïque

Groupe C : Togo, Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Bissau

Groupe D : Mali, Canada, États-Unis, Brésil