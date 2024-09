Burkina Faso: Etalons - Bertrand Traoré et Issoufou Dayo de retour

La Fédération burkinabè de football (FBF) a dévoilé, hier 26 septembre 2024, une liste de 25 Etalons pour la double confrontation, les 10 et 13 octobre prochain, face au Burundi.

Le Burkina Faso défiera le Burundi dans quelques semaines en matchs comptants pour les 3es et 4es journées des éliminatoires de la CAN, Maroc 2025. Les Etalons recevront d'abord les Hirondelles, le 10 octobre prochain au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan, puis seront reçus, le 13 octobre par le Burundi au stade Félix-Houphouët-Boigny.

Pour cette double confrontation, la Fédération burkinabè de football (FBF) a publié, hier 26 septembre, sur son site web, une liste de 25 joueurs. Le fait majeur est le retour en sélection du capitaine Bertrand Traoré et du vice-capitaine, Issoufou Dayo. En effet, ces deux cadres des Etalons sont convoqués pour la première fois depuis l'arrivée du sélectionneur Brama Traoré à la tête de l'équipe nationale en mars dernier. Le dernier match de Bertrand Traoré et de Issoufou Dayo remonte au 30 janvier dernier lors du match de 8e de finale de la CAN 2023 perdu (1-2) face aux Aigles du Mali au stade de Korhogo.

La convocation des deux joueurs, en plus de la sélection du portier Hervé Koffi (lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 face au Sénégal et au Malawi), marque ainsi le retour en sélection des trois capitaines dont l'absence, pendant les premiers matchs du nouveau sélectionneur, avait fait couler beaucoup d'encres et de salives. Cependant, le grand absent (il n'est que réserviste) de cette liste de 25 est Gustavo Sangaré.

Le moins que l'on puisse dire est que l'ex-sociétaire de Salitas FC et de Quevilly-Rouen semble ne pas entrer dans les petits papiers du sélectionneur. La preuve, le milieu de terrain du FC Noah, en Arménie, a été sorti en juin dernier à la mi-temps du match face aux Pharaons d'Egypte, au Caire. En plus, Gustavo Sangaré n'a pas foulé la pelouse lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN disputées face au Sénégal et au Malawi.

Ce qui signifie qu'il a reculé dans la hiérarchie des milieux de terrain, alors qu'il y a peu de temps de cela, il était un pion important dans l'entrejeu des Etalons. L'on se souvient encore de ses matchs de haute volée sous l'ancien sélectionneur, Kamou Malo, lors des matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et surtout la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun.

Tout compte fait, ce que l'on peut retenir dans cette liste est que le sélectionneur Brama Traoré a fait de nouveau confiance à ses jeunes pousses que sont Abdoul Kader Ouattara et surtout Ousmane Camara qui avait donné satisfaction contre le Sénégal et le Malawi lors des deux dernières journées. S'ils sortent vainqueurs de la double confrontation face aux hirondelles, Brama Traoré et ses poulains prendraient une grosse option pour la qualification à la CAN, Maroc 2025.

Liste des 25 Etalons retenus pour la double confrontation face au Burundi

Sié Simplice HIEN

1- Koffi Kouakou Hervé

2-Nikiéma Kilian

3-Ouédraogo Farid

Défenseurs

4-Kaboré Issa

5-Yago Steeve

6-Tapsoba Edmond

7-Djiga Yacouba Nasser

8-Nagalo Adamo

9-Ouédraogo Mohamed

10-Issoufou Dayo

Milieu de terrain

11-Badolo Cédric

12-Bancé Sacha

13-Simporé Saïdou

14- Ouattara Abdoul Kader

15-Boni Trova

16-Ki Stéphane Aziz

17-Touré Blati

18-Salou Dramane

Attaquants

19-Ouattara Dango Aboubacar

20-Traoré Bertrand Isidore

21-Traoré Franck Lassina

22-Bandé Boureima

23-Camara Ousmane

24-Konaté Mohamed

25-Bouda Ousséni