Congo-Kinshasa: Amitié sino-congolaise - La Chine a célébré la 75ème année de sa fondation

1949-2024, 75 ans depuis la fondation de la République populaire de Chine. Fleuve Congo hôtel a servi de cadre, mardi 24 septembre 2024, à cette célébration et au renforcement des liens entre la RDC et la Chine dans un partenariat gagnant-gagnant.

Deux discours ont marqué cet évènement, en l'occurrence : celui du Ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku et de l'Ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin. Parmi les invités à ce rendez-vous : le Ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, l'Ambassadeur Charles Okoto, le DG de l'ARSP Miguel Kashal Katemb, le patron du journal La Prospérité, Marcel Ngoyi, ...

L'Ambassadeur de Chine en RDC, M. Zhao Bin, qui a pris le premier la parole, a réaffirmé son plaisir de fêter le 75ème anniversaire de la République Populaire de Chine avant de rendre hommage à tous les artisans du développement de la Chine et à ceux qui oeuvrent pour le renforcement de l'amitié sino-congolaise.

Et de poursuivre : « Au cours du mois passé, de nombreux amis ici présents et moi-même, sommes allés à Beijing et y ont vécu une « Semaine d'or » de l'amitié Chine-Afrique ». Ce déplacement intervenu à l'occasion du sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), a permis d'être témoin de la rencontre amicale entre le Président chinois XI Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

%

Les deux Chefs d'Etat ont discuté, à cette occasion, de la concrétisation des consensus sur le renforcement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique Chine-RDC plus étroit et plus dynamique.

«Maintenant, nous sommes retournés à Kinshasa avec de nombreux projets d'intérêt commun parmi lesquels, la mise en oeuvre d'une série de mesures annoncée par la partie chinoise pour promouvoir la modernisation de l'Afrique », a-t-il indiqué en ajoutant que les amis des pays africains, dont plus de 400 venus de la RDC, ont découvert la dynamique de la modernisation de la Chine, approfondi leur connaissance sur son histoire et sa culture et consolidé davantage leur confiance sur ses perspectives de développement.

Ce discours de l'ambassadeur Zhao Bin a été un témoignage d'amitié entre les deux Etats dans le partage sino-congolais.