Congo-Kinshasa: Echangeant avec les étudiants d'ERAIFT, Jean Baptiste - 'Les défis environnementaux auxquels nous faisons face exigent des solutions innovantes'

Les étudiants de l'École Régionale Postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT) ont échangé ce mardi 25 septembre 2024 avec le Vice-Ministre des affaires coutumières, Jean Baptiste Ndeze Katurebe sur les questions de gestion durable et intégrée des forêts. Une vingtaine d'étudiants de Eraift originaire de plusieurs pays africains étaient présent à ce rendez-vous tenue dans les locaux cette institution.

M. Baudouin Michel, Directeur du Eraift qui a brossé succinctement le contexte ayant concouru à la création de cette structure et a salué la présence du Vice-Ministre Ndeze qui dans le cadre des préparatifs du projet de création de la base de données des autorités coutumières congolaises a souhaité rencontré l'élite africaine formée dans cette école afin d'aboutir à des solutions durables pour certains problèmes qui gangrènent le secteur.

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer les liens entre la modernité et la tradition pour construire un avenir durable. Les défis environnementaux auxquels nous faisons face exigent des solutions innovantes, mais aussi un profond respect pour les pratiques coutumières qui ont su préserver nos écosystèmes pendant des siècles », déclare Jean Baptiste Ndeze.

« Ensemble, continuons à oeuvrer pour une gestion intégrée et durable de nos forêts et territoires tropicaux, en mettant en avant les valeurs et les savoirs de nos communautés locales», conclut-il.

Reconnue pour son excellence académique et son engagement envers la gestion durable des ressources naturelles, ERAIFT est un pilier essentiel pour le développement de la RDC et du continent.