Congo-Kinshasa: La Première Ministre en visite officielle à Matadi , Chef Kulu dia Yona Wello - 'La population Bamboma de Matadi brimée ne jouit pas davantage sur sa terre'

C'est lors d'une visite officielle dans la ville portuaire de Matadi, Chef-lieu de la province du Kongo Central, que la Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré, le week-end dernier, le collectif de cinq Chefs coutumiers des villages encerclant cette ville, lequel n'a pas manqué des mots pour lui parler de l'injustice notoire qu'éprouve, à tous les niveaux, cette population minoritaire des Bambomas, particulièrement celle de Matadi, placée depuis des décennies dans les oubliettes par les autorités provinciales qui se succèdent à la tête du Kongo Central.

Accueillie chaleureusement par une foule immense conduite par Grâce Mansuangi Nkuanga Bilolo, Gouverneur de province, la Première ministre s'y est rendue pour présider des assises relatives au développement de la RDC. Mais, l'objet de sa visite ne lui a pas pour autant empêché de communier avec les notables de cette province d'où elle tire ses origines. Une opportunité que le représentant des chefs coutumiers n'a pas manquée pour faire parvenir à la Première ministre les doléances des aborigènes de cette partie ouest du territoire national, en ces termes :

«Nous, population autochtone et ayant-droit fonciers de Matadi (assimilés aux Teke-Humbu de la ville de Kinshasa) ne cessons de nous plaindre vainement d'être marginalisées par le pouvoir provincial même auprès des sociétés privées et étatiques se trouvant à Matadi, le terroir de nos ancêtres. Pourtant, nous leurs avions attribué nos terres mais en revanche nos enfants, voire nos jeunes cadres compétents, croupissent dans un dénuement sans nom et une misère criante.

En outre, malgré nos terres mises gracieusement à leur disposition, nous ne bénéficions d'aucun avantage matériel, ni pécuniaire même au niveau de nos routes de dessertes agricoles à l'exemple de la voie menant vers Soyo village où sont installées toutes les antennes servant à la RTNC et aux différentes sociétés de communication.

La population Bamboma de Matadi brimée ne jouit pas davantage sur sa terre, contrairement à nos frères Bawoyos de Moanda concernant le port en eau profonde de Banana et d'autres contrée de la République situées dans les zones minières», a-t-il fustigé avec une colère voilée de douceur, avant de porter pour mémoire : «en 1939, sur demande du Gouverneur belge Ryckmans (moyennant une indemnité à allouer aux autochtones floués), nos vieux parents indigènes offrirent gratuitement une marre d'eau importante (entre Soyo et Luadi) à la Régideso de Matadi après expropriation de leurs terres agricoles. Aucune indemnité financière promise par l'Etat colonial belge ne leur fut donnée.

Ensuite, il eut aussi l'expropriation, sans rétribution de nos villages, toujours pour utilité, au lieu où se trouve actuellement le port de la SCTP (Otraco). A cela s'ajouta il y a plus de quatre décennies, le fameux espace de terre litigieux en ce moment précis offert gratuitement, sans compensation financière à l'OEBK pour l'installation du prestigieux pont Maréchal dont les environs sont devenus la proie et la pomme de discorde entre les ayants-droits fonciers de Matadi et les principaux spoliateurs pointés parmi les cadres de l'OEBK.

Pourtant, les accords préliminaires stipulent que l'OEBK n'a que le droit de jouissance des cent mètres des abords de son édifice. C'est-à-dire qu'au (delà des cent mètres concernés toutes les parties de terre Urbano-rurale et jamais loties par l'autorité provinciale sont d'office considérées comme propriétés exclusives des ayants-droit fonciers Bambomas », a-t-il indiqué.

Franchissant le Rubicon, les ayants-droits fonciers constatent avec regret que l'OEBK s'était même arrogé le droit de mettre en location les espaces de terre ne leur revenant pas sans les associer à ce marché des dupes auquel ils ne bénéficient d'aucun dividende jusqu'à ces jours. Il ajoute :

« Du vivant du Ministre Chérubin Okende, ce dernier fut en voie de légitimer les droits des autochtones n'eut été sa disparition brutale. Fait grave dénotant l'esprit de lucre des quelques mandataires irresponsables de cet office, le tronçon de chemin de fer devant servir demain à l'exploitation de la ligne ferroviaire entre le port en eau profonde de Moanda et Kinshasa avait été vendu aux amis, spolié dans ses petits détails. Pendant que l'on sait que cette voie ferrée enjambera le pont Maréchal afin de rentabiliser le port en eau profonde de Banana lequel ne vaudra pas un penny sans ladite voie ferrée par rapport au port voisin de haute mer de Pointe-Noire, mieux favorable aux importateurs établis en RDC », a-t-il déclaré.

Le collectif de Chef coutumiers émet aussi le vœu de voir le Président de la République doter les Lignes Maritimes Congolaises des bateaux afin de résorber le chômage grandissant dans cette ville d'autant plus que les pavillons flottants en mers internationaux reflèteront davantage la belle image de la RDC.

Ils auraient déploré l'éventuelle déstabilisation d'un pylône du pont Maréchal esquinté par un camion remorque transportant des grumes vers le port dit Zoé, qu'ils qualifient de « clandestin », se trouvant ainsi sous le pont Maréchal. En son temps, le DG adjoint attira l'attention des autorités en ces termes : "Si rien n'est fait dans trois ans les risques de déstabilisation seront bien réels".

Ces Chefs coutumiers espèrent trouver, auprès de la Cheffe du Gouvernement, une oreille attentive afin de trouver gain de cause à leur revendication qu'ils estiment juste. Le Gouverneur Grâce Bilolo a promis de s'impliquer personnellement dans ce dossier afin d'apporter des solutions idoines à leur problème. Car, pour lui, redorer le visage du Ne Kongo c'est son cheval de bataille tout au long de son mandat à la tête de cette province.